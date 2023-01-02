Çin GP'si takvime geri mi dönüyor?
Geçtiğimiz haftalarda iptal edilen Çin GP'sinin geri dönme ihtimali ortaya çıkmış vaziyette; nitekim Çin hükümeti birçok kısıtlamayı kaldırmaya hazırlanıyor!
En son 2019'da düzenlenen Çin GP'si, 2020 sezonundan bu yana COVID-19 pandemisi nedeniyle düzenlenmiyor.
Normalde yarış gelecek sezon geri dönecekti, ancak Çin hükümetinin "sıfır COVID" politikasına takıldı ve bir ay önce resmen iptal edildi.
Ancak bu bir ay içinde birçok kısıtlama ve protokolünü kaldıran hükümet, 8 Ocak'tan uluslararası uçuşlar için tüm karantina gerekliliklerini kaldırmaya hazırlanıyor. Çin Basketbol Ligi ve Çin Süper Ligi de iki yılı aşkın bir süre sonra taraftarları stadyumlara geri almaya başladı.
Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yerel kaynaklara ulaşan RacingNews365.com, Çin GP'si organizatörü Juss Sports'un yarışa orijinal tarihinde ev sahipliği yapmaya niyetli olduğunu ve bunun için F1 yönetimine bir teklif sunduğunu öğrendi.
Bunun yanı sıra Juss Sports'un Çin'in ilk F1 pilotu Guanyu Zhou ile de bir anlaşma imzaladığı ve bu anlaşmaya göre firmanın Zhou'nun yarış hafta sonundaki sonundaki sponsorluk ücretlerinin bir kısmını alacağı anlaşılıyor.
Şanghay pisti 2019'dan bu yana herhangi bir uluslararası motor sporuna ev sahipliği yapmadığı için, yerel görevlilerin yeniden eğitilmesi ve pistin FIA Grade 1 sertifikasını korumak için denetime tabi tutulması da gerekecek.
RacingNews365.com'un ulaştığı F1 yönetimi ise yorum yapmayı reddetti.
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