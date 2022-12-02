Çin GP'nin yeri için ana aday Portimao
Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Portimao'nun 2023 Formula 1 takvimine katılması bekleniyor.
COVID-19 pandemi, Formula 1 dünyasını 2020'nin Mart ayında vurdu hatta sezonun başlangıcı yaz aylarına kadar ertelendi.
Virüs hâlâ gündemde ve çıkış yeri olan Çin'de büyük kısıtlamalar var. Bundan ötürü Formula 1, 2023 yarışını da iptal etme kararı aldı.
Böylelikle 2023 Formula 1 takvimi 24 yarıştan 23 yarışa indi. Fakat F1'in niyeti 24 yarışlık takvimi korumak ve bundan ötürü hali hazırda görüşülen bazı ülkeler var.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Portimao pisti, 2023 Formula 1 takvimine girmek için iyi bir konumda ve görüşmeler yakında olumlu sonuçlanabilir.
Portekiz gazeteci Joao Carlos Costa, görüşmelerde artık son ayrıntıların görüşüldüğünü ve Portekiz'le ilgili kararın yakında yapılacak FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısından önce netleşebileceğini söyledi.
Eğer anlaşma sağlanırsa F1, Avustralya'dan Portimao'ya, oradan da Bakü'ye geçecek.
Portimao'ya yönelik haber, bazı İspanyol kaynaklar tarafından da doğrulanmışa benziyor ancak F1 şimdilik konu hakkında hiçbir ipucu vermiyor.
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