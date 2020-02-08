Çin GP'nin başka bir tarihte gerçekleşmesi neden zor?

F1, dünyada neler olursa olsun yarışların yapılmaması ihtimalini hemen gündeme almıyor. Son ana kadar yapılması için zorluyor ancak koronavirüsün bir türlü kontrol altına alınamaması nedeniyle Çin GP'nin planlandığı gibi 19 Nisan'da yapılması pek mümkün olmayacak.

Çin'e giden hava yolu şirketleri uçuşları kestiler. Hükümetler Çin'deki vatandaşlarını mümkünse ülkeden ayrılmalarını söylüyorlar. Yerel spor yetkilileri, etkinliklerin düzenlenmesine yasak getirdiler.

Nisan ayına kadar durumda iyileşme görülebilir ve bu kısıtlamalarda yumuşama olabilir.

Ancak bu tür bir iyileşme olsa dahi, Formula 1 içerisinde çalışan insanlar krizden bu kadar sonra Çin'e gitmek isteyecek mi? Gitmek isteseler dahi aileleri buna izin verecek mi?

Aileler izin verse dahi Formula 1 bünyesinde yer alan büyük şirketler, çalışanlarının bu kadar tehdit varken oraya seyahat etmelerine müsaade edecek mi?

Altı çizilmesi gereken konu, F1 ve FIA'nın geç kalmadan bu konudaki kararını açıklaması. Böylece insanlar Vietnam ve Hollanda yarışları arasındaki 3 haftalık boşluğu farklı şekilde değerlendirebilirler.

Tabii bu karar verilirken, karar iptal şeklinde mi yoksa erteleme şeklinde mi olacak o da büyük merak konusu.

Bu, F1 için zor bir durum. Ülkeler yarışları düzenleyebilmek için çok büyük paralar veriyorlar. Buna ek olarak Çin'in büyük bir pazar olması nedeniyle Liberty, orada ikinci bir yarış yapılmasını dahi değerlendiriyor. 2020'de yarış olmaması, F1 için büyük bir baş ağrısına sebep olabilir.

Peki Çin GP'yi sene içerisinde başka bir tarihte yapmak ne kadar mümkün? Sezonun ikinci yarısına baktığımızda, Çin GP'yi başka bir tarihe yerleştirmek de pek mümkün olmayacak gibi.

Takvimin ikinci yarısı şu şekilde:

30 Ağustos: Belçika

6 Eylül: İtalya

13 Eylül: Boş

20 Eylül: Singapur

27 Eylül: Rusya

4 Ekim: Boş

11 Ekim: Japonya

18 Ekim: Boş

25 Ekim: ABD

1 Kasım: Meksika

8 Kasım: Boş

15 Kasım: Brezilya

22 Kasım: Boş

29 Kasım: Abu Dhabi

6 Aralık: Boş

13 Aralık: Boş

Şimdi takvimde bazı boşluklar var gibi görünüyor ancak bunlardan önce bir şeye dikkat çekmek gerekiyor. 2018'de Fransa, Avusturya ve Britanya yarışlarının aralıksız bir şekilde peş peşe yapılması takımlar tarafından pek hoş karşılanmamıştı. O yarışlar Avrupa'da yapılmasına, uzun seyahatler olmamasına rağmen takımlar, çalışanlardaki yorgunluk nedeniyle bir daha böyle bir takvim istemediklerini belirttiler. Deniz aşırı yarışlarda bunu başarmak ise neredeyse imkansız.

Buna ek olarak, bu seneki Çin GP'nin yeni Vietnam GP ile art arda koyulmamasının bir nedeni vardı.

F1, yeni yarışları genelde başka yarışlarla peş peşe yapmıyor çünkü o yarış gerçekleşene kadar kimse, ülkenin gümrük işlerinin ne kadar kolay olacağını bilmiyor. F1 araçları ve ilgili kargolar, 7 adet Boeing 747 kargo uçağıyla taşınıyor ve kargo geçişleri her zaman kolay olmuyor.

Çin GP, 2005 ve 2008 yılları arasında 4 defa Japonya ile, 2011'de Malezya ile, ayrıca 8 defa Bahreyn ile art arda düzenlendi. Ancak Bahreyn, genel olarak F1'in iyiliği için çalışıyor ve bu yüzden yetkililer bu tip durumlarda spora yardımcı olacak adımları atıyorlar.

Yaşanan gümrük sıkıntıları nedeniyle Çin'i son iki senedir diğer yarışlarda art arda olacak şekilde takvime koymadı.

Yaşanan sıkıntılar düşünüldüğünde takvimde Çin GP'yi yerleştirecek başka yer pek mümkün görünmüyor. Çin GP, boş olan 13 Eylül'e koyulsa art arda 5 yarış; 4 Ekim, 18 Ekim ya da 8 Kasım'a koyulsa art arda 4 yarış oluyor.

Takımlar art arda 3 yarış dahi istemediği için, tek olabilecek hafta sonu Brezilya ve Abu Dhabi GP'leri arasında yer alıyor ancak Brezilya'nın çok farklı bir saat diliminde yer alması, bu ihtimalin de çok zor olacağı manasına geliyor.

En gerçekçi alternatif, sezonun son bölümünde birkaç yarışta değişiklik yapılırsa olabilir gibi görünüyor. Ancak bu durumda takımlar 6 Aralık ya da 13 Aralık tarihlerinin kullanılmasına izin verir mi? Çünkü o dönemde sezon bitmiş oluyor ve takımlar yeni sezon araçlarına odaklanmaya başlamış oluyorlar.

Ya da Çin GP o tarihlerde sezonun son yarışı olarak gerçekleştirilebilir mi? Abu Dhabi, Avrupa'dan sadece 6 saat uzaklıkta bir pist ve genelde çok eğlenceli aktivitelerle sezon tamamlanıyor. Kimse Abu Dhabi'nin eğlenceli etkinliklerle dolu hafta sonu varken, Şanghay'ın ruhsuz tribünleri arasında sezonu tamamlamak ister mi? Bu arada Abu Dhabi'nin sezonun son yarışı olmasını sağlayan özel anlaşmasından hiç bahsetmiyoruz bile.

Bu durumda Abu Dhabi, 6 Aralık tarihine aktarılırsa 29 Kasım'da Çin için bir boşluk açılabilir. Bu hamle, Abu Dhabi'nin bunu isteyip istemeyeceğine bağlı olur. Takımlar da sezonun bir hafta daha uzamasından pek memnun kalmayabilirler.

Her şey olsa dahi Çin'de senenin o döneminde hava durumunun nasıl olacağını da hesaba katmak lazım. Aralık ayında Çin'in ortalama sıcaklığı 3 ile 11 derece arasında oluyor ve gündüz sadece 10 saat sürüyor. Bu, aynı dönemde Silverstone ya da Spa'da bir yarış düzenlemekten farksız olur.

Bir diğer olası ihtimal ise 9 Ağustos yani Macaristan'dan hemen sonraki hafta sonu. Bu durumda takımların yaz tatilinden ve fabrikaların kapanmasından bir hafta feragat edilmek zorunda kalınacak. Ancak o hafta için de şimdiden tatilini ayarlayan birçok takım çalışanı olmalı.