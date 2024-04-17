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Formula 1 Çin GP

Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor

Hava tahminleri, Çin Grand Prix'sinde havanın soğuk olacağını gösteriyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, arrives on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Şanghay, uzun zaman sonra Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak ve hava tahminleri hafta sonunun "soğuk" geçeceğini gösteriyor.

Cuma günü gün boyunca yağmur ihtimali bulunuyor ve özellikle sprint sıralama turları için yağmur ihtimali %30'un üzerine çıkacak.

Cumartesi günü yağmur ihtimali %10, pazar günü ise %20 seviyelerinde olacak.

Hafta hava cuma günü 22, cumartesi günü 23 dereceyken, pazar günü 19 dereceye inecek. Hatta yarış saatinde havanın giderek soğuması bekleniyor.

Üç günün tamamında hava bulutlarla kaplı olacak.

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