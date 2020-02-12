Formula 1, Çin Grand Prix'sini ertelemeye hazırlanıyor, açıklama bugün yapılabilir

Formula 1, şampiyonanın dördüncü yarışı için Şanghay'a gidecekti, ancak son haftalarda ortaya çıkan corona virüsünün patlak vermesi ve yayılmasıyla, Çin'deki bazı spor etkinlikleri iptal edildi ve bazıları da ertelendi.

Çin'deki durumun düzelmemesinden ötürü kaynaklar, yerel yetkililerin etkinliğin başlangıçta planlandığı gibi devam edemeyeceğini kabul ettiklerini öğrendiler.

Henüz resmi bir onay gelmemesine rağmen, yarışın 19 Nisan'da yapılmayacağının FIA ve FOM tarafından bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Takımlar zaten bu konu hakkında bilgilendirildiler.

F1, yakın zamanda açıklandığı gibi, Çin Grand Prix'sini takvim içerisine yerleştirmenin yollarını arıyor.

Konunun çarşamba günü F1'in yöneticilerinin yapacağı toplantıda ele alınması planlanıyor. F1'in patronları, Çin GP'sini yapabilmek için Abu Dhabi'nin tarihini ileriye ertelemeyi gözden geçiriyorlar.

Bu kararla 5 Nisan'daki Vietnam Grand Prix'siyle, 3 Mayıs'taki Hollanda Grand Prix'si arasında dört haftalık bir ara oluşacak.

2020 Çin Grand Prix'si, 2011 Bahreyn Grand Prix'sinden bu yana ertelenen veya iptal edilen ilk yarış olacak.

F1'in yarışı erteleme kararı, 21 Mart'ta yapılması planlanan Sanya E-Prix'sinin erteleme kararından sonra alındı.

Çin'de 44 binden fazla corona virüsü vakası bulunuyor ve bu rakamlar sadece teyit edilenler. Resmi verilere göre hastalıktan ölenlerin sayısı 1.100'ü geçti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, zorunlu olmadıkça Çin'e ziyaret yapılmaması çağrısında bulundu. Ayrıca British Airways, 1 Nisan'a kadar Pekin ve Şanghay'a olan tüm uçuşları iptal etmişti.

Adam Cooper