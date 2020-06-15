Çin GP, çift yarış teklifini değerlendiriyor

2020 Formula 1 sezonunun 8 yarışlık Avrupa bölümünü açıklayan FOM, bu ay bitmeden sezonun 2. yarısını da açıklamayı umuyor.

Ancak koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam etmesi nedeniyle belirsizlikler sürüyor. Bu yüzden Avrupa'da birkaç yedek yarış bulunuyor.

Shanghai People Radio'ya konuşan Xu, F1 Çin GP ve ATP Masters 1000 Şanghay gibi uluslararası aktiviteleri ülkeye döndürme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Xu, "Uluslararası spor organizasyonları Çin ve Şanghay'da düzenlenen bu üst düzey aktiviteleri çok önemsiyor."

"Pandemi nedeniyle etkinliklerde çok fazla değişiklik olsa da, bazı etkinlikler için uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarından destek alıyoruz. Bu organizasyonları senenin ikinci yarısında uygun bir dönemde pandeminin durumuna bağlı olarak yapmamız konusunda izin aldık."

"FOM tarafından iki yarış yapılması önerisi geldi ancak bu konuda henüz karar vermedik."

"F1, sekiz Avrupa yarışıyla mücadeleye devam edeceğini duyurdu. Henüz Asya yarışları açıklanmadı. Normalde Mayıs ayı içinde yapılması planlanan etkinliğimiz senenin ikinci yarısına ertelendi."

"FOM, Şanghay'da iki yarış yapamayacağımızı sordu. Bunu görüşmeye devam ediyoruz. Henüz karar verilmedi. Pandemi durumuna bağlı olacak." dedi.