Çin GP, 2023 yılında da mı gerçekleştirilmeyecek?

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Çin, Formula 1'i de etkileyen koronavirüs salgınının patlak vermesinden bu yana en katı düzenlemeleri uygulamaya devam ediyor.

Son kez 2019'da yapılan Çin Grand Prix'si, etkinliklerin iptal edilmesine rağmen her zaman takvimin ilk halinde yer aldı.

Dünyanın büyük bir kısmı salgın karşıtı önlemleri çoktan terk etti ve Formula 1 Grand Prix'lerinin çoğunda tribünler tamamen doldu ancak Çin henüz rahatlamaya hazır değil.

Çin Komünist Partisi Kongresi hafta sonunda sona erdi ve ülke yönetimi, Sıfır Vaka politikasını uygulamaya devam etme kararı aldı.

Bu da vaka sayıları az dahi olsa karantina önlemlerinin uygulanmasını içeriyor.

Konuyla ilgili olarak blogunda bir haber yayınlayan gazeteci Joe Saward'a göre bu durum Çin GP'yi tehlikeye atıyor.

Saward, "Bu, 2023 yılında Şanghay'da yarış yapılmasının neredeyse imkânsız olduğu anlamına geliyor, zira seyirci kısıtlamaları ve özellikle de takımlar için karantina gereklilikleri Formula 1 katılımcıları için aşılamaz bir sorun teşkil ediyor." dedi.

Saward, Çin hükümetinin seriye istisna tanımasının pek olası olmadığını çünkü bunun halkın tepkisini çekeceğini belirtti.

Çin Grand Prix'si gelecek yılın takviminde 16 Nisan'da yer alıyor fakat yerine başka bir yarış konması pek olası değil.

Bu da önümüzdeki bahar aylarında, Avustralya ve Azerbaycan Grand Prix'leri arasında dört haftalık bir boşluk olacağı anlamına geliyor.