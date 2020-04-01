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Formula 1 / Son dakika

Çin GP, 18 Ekim'de yapılabilir

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Çin GP, 18 Ekim'de yapılabilir
Ekleyen:
, Editör
1 Nis 2020 18:45

Son çıkan söylentilere 2020 Çin Grand Prix'si 18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, adeta hayatı durma noktasına getirdi ve Çin GP ertelendi.

Ancak Çin'de, diğer ülkelerin aksine işler yoluna girmeye başladı ve hayat yavaş yavaş normale dönüyor gibi görünüyor.

Koronavirüs'ün bıraktığı yıkımı geriye bırakan Çin'de yerel Formula 4 şampiyonasının organizatörleri yeni bir takvim hazırladılar ve sezonun ilk yarışları 23 ile 24 Mayıs'ta yapılacak.

Başlangıçta, Formula 4 yarışlarının 17 ve 18 Ekim'de Şanghay'da yapılması planlanmıştı. Ancak yarışlar beklenmedik şekilde öne çekildi. Bu da bu hafta sonunun Formula 1 için ayrıldığını gösteriyor.

2020 Japonya Grand Prix'inin 11 Ekim'de yapılması planlanıyor. Lojistik açıdan Japon ve Çin Grand Prix'lerini birbiri ardına yapmak oldukça mantıklı görünüyor.

Böylece Singapur, Japonya ve Çin GP peş peşe yapılmış olacak. Eğer Vietnam da takvimin bu kısmına alınırsa, dört Asya yarışı birbiri peşine yapılmış olacak.

2020 takviminin yeni versiyonunun yakında yayınlaması bekleniyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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