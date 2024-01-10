Çin, Formula 1 yarışının hazırlıklarına başladı
Çin Grand Prix'si, uzun zaman sonra ilk kez gerçekleşecek gibi görünüyor.
Çin Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Şanghay, COVID-19 salgını nedeniyle 2019'dan beri Formula 1 takviminde yer almıyor.
Aslında yarış neredeyse tüm taslak takvimlerde yer aldı fakat ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle arka arkaya beş kez iptal edildi.
2024 F1 takvimine de eklenen Çin, bu kez yarışı gerçekleştirecek gibi görünüyor.
Yarış 19-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bugün itibariyle yarış için bilet satışları resmen başladı.
Organizatörler, birden fazla dilde satış platformunu aktif ettiler; bilet fiyatları diğer yarışlarla hemen hemen benzer seviyelerde.
Çin Grand Prix'si hafta sonu, sprint formatında geçecek ve takımlar uzun süre sonra ilk kez buraya dönecekleri için epey zor bir hafta sonu ile karşı karşıya kalacak.
Fotoğraf: Motorsport Images
Shanghai Uluslararası pistinde bayraklar dalgalanırken
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