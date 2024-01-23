Çift tüneller ve eğimli virajlar Madrid F1 pistini nasıl farklı kılacak?

Pist, sergi binası alanından geçen cadde pisti yollarının ve henüz geliştirilmemiş bitişik arazi üzerine inşa edilecek daha küçük bir kalıcı pist bölümünün bir karışımı olacak.

Bu iki bölüm yükseltilmiş bir otoyolla bölünecek ve alttan geçen bir çift tünelle birbirine bağlanacak.

F1, yeni pistin hibrid yapısını, mevcut yollar ve özel olarak inşa edilmiş bölümlerin bir kombinasyonunu içeren Miami ile karşılaştırıyor.

Planın arkasındaki kilit isimlerden biri, Liberty Media döneminin başlangıcından bu yana pist tasarımında rol oynayan ve 2017'de Ross Brawn tarafından işe alınan F1'in araç performansı başkanı Craig Wilson.

Eski Mercedes ve Williams mühendisi, iyi bir yarışın mümkün olduğu pistler yaratma çabasının bir parçası olarak simülasyonları ve verileri kullanıyor.

Wilson F1 web sitesine verdiği demeçte, "İlk öneriden bu noktaya gelene kadar yaklaşık 24 pist modeli gördük."

"Ancak daha sonra çok sayıda alt model araştırması ve farklı detaylar da oldu. Artık geliştirmeye devam etmekten mutlu olduğumuz bir konseptimiz var ve bunun şekillenmesini görmek için çok heyecanlıyız."

Fotoğraf tarafından: Formula 1 Yeni Madrid Formula 1 pist düzeni

"[Madrid pisti] normal bir cadde pisti ile kalıcı bir pist arasında bir düzene sahip."

"Pek çok yerde geçici pist tipi bir kurulum olacak, ancak IFEMA'ya uyacak nihai uygulama kararlarına bağlı olarak biraz farklı görünebilecek başka bölümler de var." dedi.

Wilson, ayrıntılı bir tasarımın imzalanmasından önce yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

"Bundan sonraki adımlar artık konseptten detaylı tasarım geliştirmeye geçmek olacak."

"Ve daha da önemlisi, 1. sınıf pist lisansı almak için FIA'ya başvuru ve homologasyon süreci ve tüm güvenlik değerlendirmelerinden geçmesi gerekiyor."

"İnşaata başladığınızda, tüm denetimlerden geçmesi gerekirken, tüm planlama, altyapı, garajların nasıl düzenleneceği, padok düzeninin özellikleri ve tüm sistem entegrasyonumuz konusunda geliştiricilerle birlikte çalışmamız gerekiyor, yani bu daha yolculuğun başlangıcı."

İlginç bir şekilde Wilson, 10. virajın sağındaki virajın Zandvoort'un son virajına benzer bir şekilde eğimli olacağını söylüyor. Amaç, geçiş fırsatı yaratmak olacak.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

'11. ve 12. virajları nasıl potansiyel geçiş aksiyonu alanına dönüştürebileceklerini düşünerek, ne kadar ve ne tür banketler ekleyecekleri' konusunda tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Wilson pistteki diğer iki alanın da potansiyel olarak önemli noktalar haline gelebileceğinin altını çizdi.

Mevcut pistin 7'den 9'a kadar olan bölümü ilk tünelden sonra 'oldukça dik bir şekilde yokuş aşağı' inmeden önce yükseliyor.

İkinci tünelden geçerek ana sergi alanına geri dönen 13'ten 17'ye kadar olan virajlar yüksek hızda alınıyor ve Wilson bunun iddialı olduğunu belirtiyor.

Wilson, tasarımı özetlerken son olarak şunları söyledi: "Bence pilotlar için iyi bir meydan okuma olacak."