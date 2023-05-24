Çift sarı bayrak altında, hız sınırında değişiklik yapıldı

FIA'nın güvenliği artırmaya yönelik devam eden çalışmalarının bir parçası olarak, pilotlar artık hem güvenlik aracı hem de sanal güvenlik aracı prosedürleri sırasında çift sarı bayraklı bölgelerden geçerken daha katı bir hız sınırına uymak zorunda kalacaklar.

Daha önce, pilotların çift sarı bayrağa tepki vermesine ilişkin tek madde, "hızı önemli ölçüde azaltmaları, sollama yapmamaları ve yön değiştirmeye veya durmaya hazırlıklı olmaları" yönündeydi. Diğer taraftan sıralamalarda çift sarı bayrak sallanırsa, tur zamanları siliniyordu.

Bununla birlikte, güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı esnasında çift sarı bayrak sallansa da, pilotların daha fazla yavaşlamaları için herhangi bir ekstra gereksinim bulunmuyordu.

Ve ilginç bir şekilde, bu durumlarda pilotlar zaman deltasına bakarak pistin belli bölümlerinde aradaki farkı kapatmak için daha hızlı bir şekilde gidebiliyordu.

Ancak bundan böyle pilotlar, güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı altındayken, özellikle çift sarı bayraklı alanlardan geçerken belirli bir hız limitine uymak zorunda olacaklar.

FIA teknik direktörü Tim Goss, belirli bir hız sınırının getirilmesinin pilotlara yardımcı olacağına ve pist çalışanları için işleri daha güvenli hale getireceğine inanıyor.

Marshals wave a yellow flag and hold a safety car board Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Goss,"Yapmak istediğimiz şey, olaylar esnasında pilotlara yardımcı olacak ve yarışları daha güvenli hale getirecek bir araç sağlamak."

"Bir süredir güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı ile birlikte delta zamanını kullanıyoruz. Bu, pist çevresinde uyguladığımız hız sınırına referans oluyordu. Böylece, fiziksel veya sanal bir güvenlik aracı olduğunda, pilotlar bu delta süresi hakkında gösterge panelindeki ekranlarda ve telsiz mesajlarıyla bilgilendirilir. Pilotlar pozitif bir değeri korumaları gerekir, yani tur için referans süreden daha yavaş olmaları gerekir."

"Ancak, araçların bu referans süreye göre kaybettikleri herhangi bir zamanı geri kazanmak için yasal olarak hızlarını geçici olarak artırabilecekleri durumlar vardır."

"Şimdi yapmak istediğimiz şey, sanal bir güvenlik aracının veya güvenlik aracının olduğu durumlarda çift sarı bayrak gösterildiğinde, araçların gerekli delta süresine göre kesinlikle yavaşlatılmasını sağlamak için delta süresi konseptinin kullanımını genişletmek. Bu yüzden, bu bayrakların görüntülendiği alana özel bir referans hız sınırı getiriyoruz." dedi.

Pilotlar, çifte sarı bayrak bölgesinde şaşırmamaları için hem görsel hem de sesli uyarılar alacak. Delta gereksinimleri, çift sarı bayrak bölgesinin başlangıcında sıfır olacak.

Yeni sistem, arkadan gelen araçlar gelene kadar sona eren çifte sarı için yavaşlamak zorunda kalmaları durumunda bazı sürücüleri potansiyel olarak dezavantajlı duruma düşürecek kapıyı aralasa da, FIA, güvenliğin rekabetten önce gelmesi gerektiğini söylüyor.

FIA'nın F1 Elektronikleri Bölümü Başkanı Olivier Hulot, "Eğer bir araç çift sarıdan geçerse ve diğeri geçmezse ve o aracın yavaşlaması gerekiyorsa, öndeki araç rakiplerine göre zaman kaybediyor demektir. Ancak, FIA için güvenlik çok önemlidir ve ne zaman pistte bir tehlike varsa veya görevliler pistteyse, ne olursa olsun riskleri en aza indirmemiz gerekir." dedi.