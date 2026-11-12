Formula 1 Sao Paulo GP

Cidde'deki son F1 yarışı 2027'de yapılabilir

Formula 1'in 2021'den bu yana takvimde yer alan Cidde Grand Prix'si, 2027 sezonunun ardından yerini Kıddiya'daki yeni piste bırakabilir. Speed Park Track projesinin 2028'de yarış düzenlemeye hazır olması bekleniyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 14:30

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Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde gökyüzünde drone gösterisi

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cidde Pisti, 2021 yılında Formula 1 takvimine dahil olduğundan bu yana yüksek hızlı yapısı ve riskli yarışlarıyla öne çıktı. Ancak Suudi Arabistan'ın bu pist için uzun vadeli bir planı bulunmuyordu. Cidde, Kıddiya'da inşa edilen yeni Speed Park Track tamamlanana kadar geçici bir ev sahibi olarak düşünülüyordu.

Geleceğin Formula 1 pisti olarak tasarlanan Kıddiya projesi, mimarlık ofisi Hermann Tilke tarafından eski F1 pilotu Alex Wurz'un katkılarıyla geliştirildi. Proje, sıra dışı tasarımı ve iddialı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında, pistin ilk virajında yer alacak ve 70 metre yüksekliğe ulaşacak yapının inşasına başlanmıştı. Bölgedeki zorlu koşullara rağmen organizatörler, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve projenin zamanında tamamlanacağını belirtiyor.

Alex Wurz da inşaat sürecine ilişkin yaptığı açıklamada bazı Avrupalı yöneticilerin geri dönmelerinin istendiğini ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Wurz, Kıddiya'nın ilk Formula 1 yarışına 2028 yılında ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

Bu takvim gerçekleşirse 2027 Suudi Arabistan Grand Prix'si, Formula 1'in Cidde'de düzenleyeceği son yarış olabilir. 2028 itibarıyla yarışın Kıddiya'daki yeni piste taşınması bekleniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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