Cidde'deki çifte kazanın ardından Haas artık yedek parça konusunda "sınırda"

Mick Schumacher, yarışın başlarında yüksek hızlı 22. virajda aracının kontrolünü kaybetmiş ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa sebep olmuştu.

Yarışın tekrar başlamasının ardından Sergio Perez ve Charles Leclerc'in arasında temas yaşanmış, bunun üzerine Meksikalı sürücü spin atmıştı. O esnada arkadan gelen George Russell kazadan kaçınmak için hızını düşürdü ve Nikita Mazepin bunu fark etmeyerek İngiliz sürücüye arkadan çarptı.

Mazepin'in şasisinde onarılamayacak kadar çok hasar vardı ve bu nedenle önümüzdeki hafta sonu Abu Dhabi'de yedek şasiye geçmesi gerekecek. Rus sürücü, Katar GP'de kerbler üzerinden geçerken şasiye hasar vermiş ve bu yüzden de yedek şasiye geçmek zorunda kalmıştı.

Steiner, takımın şu anda sezonun son hafta sonuna başlarken yeterli parçaya sahip olduğunu fakat artık bir başka büyük kazayı göze alamayacaklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Hasarın şu anda oluşması, beş yarış öncesinde olmasından daha iyi."

"Gitmemiz gereken sadece bir yarış kaldı, araçları yeniden bir araya getirmek için yeterli yedek parçamız var ancak Abu Dhabi'de kaza yaparsak, o zaman yeterli yedek parçamız olmayacak."

"Hâlâ biraz yedek parçamız var, tamamen bitmiş değil fakat çok kalmadı çünkü son yarış iki aracın da paramparça olmasını beklemiyorduk. Bu kesinlikle iyi değil." dedi.

Hasarın boyutu sorulduğunda Steiner, "Mick'in aracının üç köşesi, vites kutusu, tabanı ve sidepodu hasar gördü. Şasisi iyi durumda ama Nikita'nın da şasisi gitti. Bir başkası daha mevta oldu."

"Tekerleklerinin geri sekmesinden kaynaklanan bir hasardı, tekerlekler, yan kısımları ezip geçti. Ayrıca ön süspansiyon da komple paramparça oldu. Aracın arkası çok kötü değil ama aracın önü tamamen yok olmuş durumda."

"Dediğim gibi, şu anda iyi bir yedek parça stoğumuz var, önceden planlama yaptık, her şeyi tüketmiş değiliz fakat artık elimizdeki her şeyi kullanıyoruz. Abu Dhabi'deki ilk seansta bir kaza yaparsak, durum daha da zorlaşacak çünkü önümüzde iki günümüz olacak. Fakat bunun ötesinde iyi durumdayız."

"Bu, aksiliklerin hep üst üste geldiği durumlardan biri. İyi olan şu ki, gidecek sadece bir yarışımız kaldı, eğer gidecek üç yarışınız olsaydı daha fazla parça üretmemiz gerekecekti ve bu iyi olmazdı."

"Artık bunu yapamayız çünkü zaten zamanımız kalmadı. Üç gün içinde tüm bu parçaları üretemezsiniz. Yeterince parçamız var ve bunlarla sonuna kadar gidebiliriz. Fakat yıl sonunda envanterimizde, sayabileceğimiz parça kalmayacak." dedi.

The Medical car attends the crash of Nikita Mazepin, Haas VF-21, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images