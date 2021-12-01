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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Cidde'de "karmaşık" bir yarış bekleyen Gasly: "Yol tutuş düşük olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Suudi Arabistan GP öncesi verdiği demeçte, farklı yapısı ve yeni asfaltıyla, Cidde pistinin herkes için zorlu ve karmaşık geçmesini beklediğini söyledi.

Cidde'de "karmaşık" bir yarış bekleyen Gasly: "Yol tutuş düşük olacak"

AlphaTauri son yarışlarda özellikle sıralama performansı anlamında çok iyiydi ve bazı noktalarda gridin en hızlı üçüncü aracına sahipti.

Yine de kötü geçen Katar GP sonrası, şampiyonada Alpine'in 25 puan gerisine düştüler.

Katar GP'ye ikinci başlayan fakat hafta sonunu puansız kapatan Gasly, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Genel anlamda son üçlü yarış, güçlü sıralama performanslarıyla birlikte çok iyi geçti. Meksika'da beşinci, Brezilya ve Katar'da dördüncü olduk. Katar'da aracın pek iyi gitmediği ve lastiklerin parçalandığı pazar günü dışında, iyi yarışlar da çıkardık."

"Tabii ki takımla birlikte bunun tekrar etmemesi umuduyla, yaşadığımız sorunun sebeplerini araştırdık. Ne yazık ki şampiyonadaki durum artık daha karmaşık çünkü Alpine, Katar'da iyi bir hafta sonu geçirdi."

"Ayrıca Katar'da, 2017 Super Formula'dan beri ilk kez ilk çizgideydim ve bu harikaydı. Orada Lewis'in yanında olmak çok güzeldi. Umarım gelecekte böyle anların sayısı artar."

"Simülatörde gördüklerime bakarsam Suudi Arabistan, bazıları kör olan, çok sayıda yüksek hızlı virajıyla çok hızlı olacak. Sürüş açısından çok karmaşık olacağını söyleyebilirim."

"Pist yüzeyinin tamamen yeni olması da ekstra zorluklar yaratacak. Daha önce burada hiçbir araç yarışmadı, pistin üzerinde kauçuk parçaları olmayacak ve muhtemelen asfalttan belli miktarda yağ kalkmaya devam edecek."

"Bu, yeni bir pist için normal bir şey. Bu nedenle yol tutuşun oldukça düşük olacağı bir cadde pisti olacak. Bu pistle ilgili kimsenin verisi olmadığı için yeni bir zorlukla karşı karşıya olacağız, fakat kendi açımızdan bakarsak, Katar'da cuma gününden itibaren hemen ön tarafta mücadele ederek, yeni bir piste oldukça hızlı uyum sağlayabileceğimizi gösterdik."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Fakat hem cumartesi hem de pazar için doğru uzlaşmayı bulmak ve hem tek tur hem de uzun sürüşlerde iyi performans gösterebilmek adına çalışmamız gerekecek. Simülatörde görülen bir başka şey ise, pistin hızının çok yüksek olması ve duvarların yakınlığı. Bu yüzden kokpit içerisinde etkileyici olacak ve mümkün olduğunca iyi hazırlanmamız gerekecek."

Yuki Tsunoda ise son yarışlarda performansını artırdığını düşünüyor fakat hızlı yapısı ve küçük kaçış anlarıyla, Suudi Arabistan GP'nin zor geçmesini bekliyor.

"Bu son üçlü yarış, araca olan güvenim için iyiydi. Çok geliştim ve bu, önceki yarışlardan daha iyi olan saf hızımda da görülebiliyordu. Bunların hepsi olumluydu. Meksika'da bir motor cezası aldım ve ilk turda kaza vardı. Brezilya, sprint yarışı ve antrenman eksikliği nedeniyle zordu fakat daha iyisini yapabilirdim. Katar, yarışa kadar iyi gitti ve sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledim. Yani son üç yarışta bazı iyi ve bazı kötü noktalar var."

"Katar'dan beri günümü karting yaparak geçirdim. Farklı bir şey yapmak ve Formula 1 aracı dışında bir şeyler kullanmak her zaman iyidir. Bundan bir şeyler öğrenebilir ve bazı alanlarda gelişmenize yardımcı olabilecek ilginç geri bildirimler alabilirsiniz. Alex Albon da oradaydı, birlikte çok eğlenceli bir karting seansı geçirdik."

"Fiziksel olarak da zorlayıcı bir şey. F1 aracında ihtiyacınız olan kaslardan farklı kasları kullanmanız gerekiyor ve bu da antrenman açısından faydalı oluyor."

"Bunun dışında, yeni Suudi Arabistan pistini öğrenmek için simülatörde biraz zaman geçirdim. Gerçekten hızlı ve kaçış alanları çok büyük olmadığı için güven anlamında önemli bir faktör olacak."

"İyi bir iş çıkarmak benim için önemli olacak. En azından diğer sürücülerle aynı durumdayım çünkü bu pist tıpkı Katar gibi herkes için tamamen yeni olacak."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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