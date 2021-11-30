"Cidde pistinin yüksek hızlı yapısı endişe verici"

Kızıldeniz'in hemen yanında yer alan Cidde Cadde Pisti, yoğun uğraşlar ve çalışmaların ardından nihayet tamamlandı. Pistin etrafında yapılması gereken işler var fakat pist temelde hazır durumda.

6.174 metrelik yapısı ile takvimin en uzun pistlerinden birisi olan Cidde Cadde Pisti'nde, sürücülerin ortalama 250 km/s hza sahip olması bekleniyor. Bu da takvimin en hızlı pistlerinden birisi olacağı anlamına geliyor.

Fakat pistin etrafı, diğer pistlerin aksine duvarlar ve bariyerlerle çevrili olacak. 27 viraja sahip olan bu pisti, bazıları Bakü ile karşılaştırıyor.

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, hafta sonu öncesi katıldığı F1 Nation podcastinde, pistin sürücüler için "yüksek riskler" taşıdığını ve "oldukça tehlikeli" olduğunu söyledi.

Hill, verdiği demeçte, "Göründüğü kadarıyla, yakında keşfedeceğimiz bu pist büyük bir meydan okuma olacak."

"Hız konusunda biraz endişeliyim. Yani, çok fazla kaçış alanı yok. Indianapolis'te olduğu gibi daha güvenli bariyerlere sahipler, ama pist çok hızlı olacak ve çok fazla kaçış alanı olmayacak."

"Yani risk ve tehlike yüksek olacak. Bu her zaman bir yarış pilotu olarak dikkatinizi çeken bir şeydir." dedi.

Bu hafta sonu Mercedes ve Red Bull arasındaki mücadelenin nasıl olacağı da büyük merak konusu.

Hill bu hafta sonu yapılacak yarışı her iki takım için de önemini vurgulasa da , net bir şey söylemek istemedi.

Hill, "Bir yargıya varmanın çok zor olduğunu düşünüyorum, çünkü sıra dışı görünümlü bir pist."

"Bunu muhtemelen Bakü gibi bir yarışla karşılaştırırdım ve Ross Brawn 'hayır, hiç de öyle değil. Bu tamamen farklı bir pist. Eğimli virajları vs var' diyor. Bu yüzden kendimi zorluyorum ve Singapur ile Bakü arasında bir şey olacağını düşünüyorum."

"Kimsenin neler olacağını bilememesinin harika olduğunu düşünüyorum. Burası tamamen bilinmeyen bir yer ve bilinmeyen bir pist."

"Şampiyonanın çok kritik bir noktasındayız ve bu yarış, şampiyonluk için çok önemli olacak." dedi.