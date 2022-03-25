Cidde Pisti'ne yakın bir konumda yer alan Aramco tesisine saldırı düzenlendi!

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Formula 1, ilk olarak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'a gitmiş ve Cidde Cadde Pisti'nde tarihteki ilk Suudi Arabistan GP gerçekleştirilmişti.

Bu hafta sonu F1, yeniden Cidde'de yarışıyor ve yarışın yapılacağı Cidde şehrine, Husi milisler tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. Bu saldırıların hedefinde F1'in ana sponsorlarından Aramco'nun petrol tesisleri var.

İlk olarak geçtiğimiz Pazar akşamı bir saldırı düzenlenmişti.

Al Arabiya.com'un haberine göre; Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde'de yer alan tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemişlerdi.

Bu saldırıda insansız hava araçları ile balistik füzeler kullanıldığı rapor edilmişti ve Aramco tesisinde yangın çıkmıştı. Saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Buna ek olarak, Arap koalisyonu, Husilerin Cidde'ye gönderdiği 9 insansız hava aracı ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Pazar günü yaşananların ardından, F1 yöneticileri "durumu takip ettiklerini" söylemişlerdi. Ayrıca, Cidde'deki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Bugün ise piste yakın bir konumda yer alan Aramco tesisinde bir patlama daha yaşandı.

F1 araçları 1. antrenman seansı için piste çıktığında, gökyüzüne patlamadan dolayı yayılan kara duman görülebiliyordu. Henüz patlamayla alakalı resmi bir açıklama yapılmasa da lokal medya bu olayın da Husiler tarafından düzenlenen bir saldırı olabileceğini düşünüyor.

Husiler tarafından düzenlediği düşünülen bu potansiyel saldırının ardından tesiste büyük bir yangın çıktığı görülüyor.

Yangın çıkan Aramco tesisi, Cidde Cadde Pisti'ne yakın bir konumda yer alıyor ve padoktaki isimler, yanan petrolün kokusunu alabildiklerini belirtiyorlar.

F1 hafta sonu, bu akşam 20.00'de başlayacak ikinci antrenman seansı ile devam edecek. F1 yöneticilerinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Sadece bir basın sözcüsü şunları söyledi: "Lokal otoritelerden neler olduğuna dair bilgi almayı bekliyoruz."