Cidde pistinde değişiklikler yapıldı, görüş açısı ve güvenlik arttırıldı

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2021 sezonunda takvime giren Cidde pisti, takvimdeki en hızlı cadde pisti olması nedeniyle eşsiz bir konumda; ancak pist, bir hayli dar olması ve kör virajlardaki zayıf görüş açısı nedeniyle pilotlar tarafından sık sık eleştiriliyor.

Mart ayındaki ikinci yarış öncesi bu eleştiriler dikkate alındı ve organizatörler tarafından görüş alanlarını iyileştirmek pistte bir dizi değişiklik yapıldı. Ayrıca pist yer yer genişletilerek güvenlik açıklarının da bir kısmı giderildi.

Fakat bu değişikliklerin yeterli olmaması üzerine organizatörler, gelecek yıl 19 Mart'ta yapılacak bir sonraki yarış öncesinde bir dizi değişiklik daha yapılacağını duyurdu.

En büyük değişikliklerden biri 22. ve 23. virajlardaki yüksek hızlı yön değşiminde bariyerlerin yerleşiminin yeniden ayarlanması ve eğimli bir bordür eklenmesi oldu. Bu değişikliğin viraja giriş hızını 50 km/s'e yakın düşüreceği tahmin ediliyor.

Pistteki en hızlı kör virajlardan ikisi olan 14. ve 20. virajlarda da değişiklikler yapıldı. Değişiklikler kapsamında bariyerler geriye çekilerek viraj genişletildi.

Jeddah Track Turn 14-01 Photo by: Saudi Motorsport Company

14. virajda pistin sağ tarafındaki duvar 7,5 metre geriye itilirken, 20. virajda ise solda kalan duvar beş metre geriye çekildi. Görüş alanını iyileştirmek için 8. ve 10. virajlardaki duvarlar da geriye itildi.

22. ve 23. virajların yanı sıra 4, 8, 10, 11 ve 17. virajlara da eğimli bordürler eklenirken, numaralı virajlara eklenirken, sürücüleri pist dışına çıkmaktan caydırmak ve yavaşlatmak için 3, 14, 19, 20 ve 21 numaralı virajlara yeni 'titreşimli çizgiler' yerleştirildi.

Saudi Motorsport Company CEO'su Martin Whitaker, "Cidde Corniche Pisti'nin gelişimi hızla devam ediyor; bu nedenle FIA, F1 ve sürücülerle yapılan olumlu istişareler sonucunda muhteşem pistimizde bir takım değişiklikler yapmaktan heyecan duyuyoruz."

"Önceki iki yarış, Cidde'nin dünyanın en hızlı ve en heyecan verici cadde pisti olduğunu resmen doğruladı. Yaptığımız değişiklikler, önümüzdeki Mart ayındaki yarışta taraftarların sabırsızlıkla beklediği gösterinin kalitesini arttıracak."

"Her pist için üzerinde yarışanların geri bildirimlerini almak, onlardan bir şeyler öğrenmek ve bu geri bildirimleri gelişim için kullanmak hayati önem taşır."

"Bu değişikliklerin daha hızlı, daha heyecanlı ve en önemlisi de güvenli yarışlara yol açacağından eminiz. Dünyanın en iyi pilotlarının 2023'te yine burada ışıklar altında mücadele etmesini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Jeddah Track Layout Photo by: Saudi Motorsport Company