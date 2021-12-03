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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Cidde pisti resmen onaylandı

Ekleyen:
, Şef Editör

Bu hafta sonu ilk Suudi Arabistan GP'ye ev sahipliği yapacak olan Cidde pisti, pist üstü aktiviteler başlamadan önce yarış için gerekli FIA Grade 1 onayını aldı.

Cidde pisti resmen onaylandı

Halihazırda yollar kullanılmak yerine sıfırdan yollar yapılarak hazırlanan Cidde pistinde çalışmalar, F1 padoğu ülkeye gelmeden çok kısa süre önce tamamlandı. İnşaat işlerinin erken tamamlanamamasının ardından pistin yetişmeyeceği yönünde bazı endişeler vardı ancak bu endişeler yersiz çıktı.

F1 Yarış Direktörü ve Güvenlik Delegesi Michael Masi ve ekibi, Perşembe günü pisti turladı. Masi, piste daha önce yaptığı ziyaretlerin ardından çalışmaların F1 standartlarında olduğunu bu yüzden F1'in yarışmak için Suudi Arabistan'a gideceğini söylemişti.

Perşembe günü konuşan Masi, "İlk FIA F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini gerçeğe dönüştürmek için ilgili herkes için etkileyici bir yolculuk oldu ve son aylarda her ziyaretimde gördüğüm ilerleme dikkate değer."

"Pistin kendisi yüksek seviyede tamamlanmış durumda ve bir grand prix yarışı düzenleyebilmek için gerekli FIA Grade 1 standartlarına uyuyor. Cidde Corniche Pisti, pilotlar ve takımlar için yeni ilginç bir mücadele sunacak. Bu, fantastik 2021 F1 sezonu sona ermeye yaklaşırken, heyecan verici bir hafta sonu daha geçirmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Pist, "Saudi Motorsport Company" adlı şirket tarafından yapıldı. Sıfırdan 8 ayda tamamlanması sayesinde pist, şu ana kadar hazırlanan en hızlı dünya şampiyonası pisti olma unvanını ele geçirdi.

Pistin onaylanması ile 27 virajlık pistte 3 DRS alanının olacağı da doğrulanmış oldu. 

Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Prens Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, "Bugün Cidde Corniche Pisti'nde son incelemelerini tamamlayan Michael Masi'ye katılırken heyecanlıydık."

"Onun uzman olarak onaylaması nedeniyle daha da mutluyuz. Yani bu hafta sonu, dünyanın en yeni ve en hızlı cadde pistinde yarışmaya hazır olduğumuzu tüm dünyaya duyurabiliriz. Sadece sekiz ay sonra bu noktaya gelmiş olmamız abartılamayacak bir başarıdır. Tüm personelimizin sıkı çalışması ve özverisi bunun gerçekleşmesine yardımcı oldu ve artık unutulmaz bir yarış hafta sonu için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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