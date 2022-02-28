Cidde pisti, 2022'de güvenlik açıklarını kapatmak için değişikliklere gidiyor

Haberi dinle

Cidde pisti geçtiğimiz Aralık ayında ilk defa Formula 1'e ev sahipliği yaptı. Pist, güvenlik sorunları taşıdığı gerekçesiyle -bunun önemli sebeplerinden biri pistteki kör noktalar idi- pilotlar tarafından eleştirildi.

2021 Suudi Arabistan GP iki kırmızı bayrağa ve birçok kazaya sahne oldu. GPDA (Pilotlar Birliği) direktörü George Russell, Motorsport.com'a "pistin güvenlik ve sürüş açısından birçok eksiği olduğunu" söylemişti.

Suudi Arabistan, 27 Mart'ta 2022 sezonunun ikinci yarışına ev sahipliği yapacak. Yarışın baş organizatörü Martin Whitaker geçtiğimiz ay pilotların görüşünü arttırmak için pistte ince ayarlar yapılacağını söylemişti.

Suudi Motorsport Şirketi, yarış organizatörü, yarışa bir ay kala, bariyerleri hareket ettirerek ve pisti yer yer genişleterek görüş hatlarını iyileştirmek için hangi virajların ayarlanacağına dair bir duyuru daha yayınladı.

"Pilotların yarış çizgilerini daha iyi bulabilmesi adına görüşü arttırma çalışmaları yapılacağı önceden doğrulamıştı. Bu çalışmalar kapsamında 2, 3, 14 ve 21. virajlardaki bariyerler 1.5 ila 2 metre arası geriye çekilecek"

2021 Jeddah lay-out

"Benzer şekilde, 27. virajın sağ tarafındaki bariyer bu noktada pisti genişletmek için yaklaşık 1.5m geriye çekilecek. 27. viraj haricinde ise pist sınırlarında bir değişiklik olmayacak."

"Ek olarak, sınırlarda sürebilmek adına apekste daha yumuşak bir bariyer talep eden pilotlarla görüştükten sonra 4, 16, 22 ve 24. virajlarda daha fazla değişiklik yapılacak."

"Buna uyum sağlamak için, pilotların yarış çizgilerini hatları tercih etmek için ihtiyaç duydukları pürüzsüz yüzeyi sağlayarak beton bariyerleri etkili bir şekilde saracak çelik levhalar yerleştiriyoruz."

Pistteki kör noktalar geçen yılki yarış hafta sonu boyunca, antrenmanlarda ve sıralama turlarında, hem hızlı turlar hem de yarış turlar esnasında birçok pilotu yakaladı.

Yarışın ikinci kırmızı bayrağına George Russell ve Nikita Mazepin'in 2. virajdan çıkarken karıştığı bir kaza neden oldu. Russell Sergio Perez ve Charles Leclerc'in yarışı bloke eden kazasından kaçınmak için hızlı bir tepki verdi, fakat Mazepin kör noktada Williams'a arkadan çarptı.