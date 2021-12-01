Cidde Cadde Pisti'nde üç DRS bölgesi olacak

Suudi Arabistan Grand Prix'si bu yıl ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve yarış, yeni hazırlanan Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre pistte üç ayrı DRS bölgesi olacak.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası 17. virajın çıkışında yer alırken, sürücüler DRS'yi 19. virajın çıkışında kullanabilecek.

İkinci DRS algılama noktası 22. virajın girişinde yer alırken, DRS aktivasyon noktası 25. virajın girişinde yer alacak.

Üçüncü DRS algılama noktası son virajın girişinde, aktivasyon noktası ise son virajdan 170 metre sonra olacak.