Horner: "Newey ile arkadaş kalmaya devam edeceğiz"

Formula 1'in gelmiş geçmiş en büyük tasarımcısı olarak kabul edilen Newey, takımda geçirdiği yaklaşık yirmi yılın ardından 2025 yılının başlarında Red Bull'dan ayrılacağını açıkladı.

Menajeri ve yakın arkadaşı Eddie Jordan'ın desteğiyle 65 yaşındaki mühendis Red Bull ile olan sözleşmesinin erken sonlandırılması için anlaşmaya varabildi.

Bir kadın meslektaşının takım patronu Horner'ı cinsel taciz ve baskıcı, zorlayıcı davranışlarla suçlamasının ardından Newey'nin Red Bull ekibindeki çalkantılar arasında hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.

Horner iddiaları sürekli olarak reddetti ve Red Bull tarafından yürütülen bir iç soruşturmada kendisinin herhangi bir hatalı davranışta bulunmadığı tespit edildi.

Bununla birlikte Horner, Newey'nin ayrılışının kendisini çevreleyen tartışmalarla ilgisi olmadığını açıkça belirtti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Horner, "Adrian'la bu konuyu uzun uzun konuştum ve Adrian'ın pozisyonu çok net."

"Harika bir ilişkimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Hem arkadaşız hem de iş arkadaşıyız ve bu takım için çok şey yaptı.”

"Onun gidişine üzüleceğiz ama takımı iyi bir şekilde bıraktı ve bizi ileriye götürecek harika bir ekibimiz, gücümüz ve derinliğimiz var." dedi.

Horner sözlerine şöyle devam etti: "Adrian'la konuştuğunuzda ve yaptığı açıklamalara baktığınızda, Adrian'ın takımla geçirdiği 35 yılın ve sahip olduğumuz güç ve mühendislik derinliğinin ardından, kendisi için zamanın artık geldiğine karar verdiğini düşünüyorum.”

"Vaktin geldiğini biliyorduk ve bayrağı devralmak ve devam ettirmek için bir yapı inşa ettik. Bu, son beş ya da altı yılda hayata geçirilen bir şey."

Miami Grand Prix'si sırasında Sky Sports F1'e verdiği bir röportajda Newey, Horner olayına üstü kapalı bir gönderme yapar gibi göründü.

Kendisi şunları söyledi: "Sanırım kış boyunca biraz (bu konuyu) düşündüm ve sonra bu yıl olaylar geliştikçe dedim ki... Geçimimi sağlamak için bir işe ihtiyaç duymayacak kadar şanslıyım. Çalışmak eğlence için yaptığım bir şey.”

"Şimdi geri adım atıp biraz ara vermek, hayatı değerlendirmek ve biraz seyahat etmek için iyi bir zaman olduğunu hissettim."

Ancak Horner ikilinin arasının iyi olduğu konusunda ısrar etmekte.

Horner, "Pistte ve pist dışında harika anlar yaşadığımızı düşünüyorum, Adrian ile harika bir yolculuk oldu."

"O bir dost, çocuklarımın vaftiz babası ve arkadaşlığımız devam ediyor." dedi.

Newey'nin yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ile birlikte çalışacağı Ferrari'ye geçeceği yönünde yoğun söylentiler de bulunmakta.