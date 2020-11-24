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Formula 1 / Son dakika

Chilton: "Perez'in IndyCar'a geçişi harika olur"

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Chilton: "Perez'in IndyCar'a geçişi harika olur"
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Eski F1 pilotu ve IndyCar sürücüsü Max Chilton, Sergio Perez'in Formula 1'den IndyCar'a geçişinin harika olacağını düşünüyor.

Sergio Perez, 2021 için kendisine herhangi bir koltuk bulamadı ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonunda F1'e veda edecek.

Meksikalı pilotun adı Red Bull ile anılıyor ancak Avusturyalı ekibin Alex Albon'la devam etmesi bekleniyor.

2016'da F1'den IndyCar'a geçiş yapan Max Chilton, Perez'in F1'den ayrılmasına üzülse de, IndyCar'a geçmesinin hem kendisi hem de spor için iyi olacağını söyledi.

GQ Dergisi'ne konuşan Chilton, “Üzücü olan şey, Perez'e ne olacağı."

“O harika bir sürücü ama F1'de kalabileceğini sanmıyorum. En mantıklı olan yer, Red Bull'da Alex Albon'un yerini alması olur ancak bu, Red Bull tarzı bir şey değil."

"Kendilerinin geliştirmedikleri sürücülerle yarışmayı sevmiyorlar, bu yüzden bunun olacağını sanmıyorum."

“Kendisinin, Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le beraber Indycar'da yarışabileceğine dair iddialar var, ki bu kesinlikle harika olurdu."

"Ama çabuk olsalar iyi olur, çünkü koltuklar kapılıyor." dedi.

Sergio Perez, Racing Point, 2nd position, with his trophy

Sergio Perez, Racing Point, 2nd position, with his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1, on the grid with engineers

Kevin Magnussen, Haas F1, on the grid with engineers

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Öte yandan bir başka eski F1 pilotu ve mevcut IndyCar sürücüsü Marcus Ericsson, Kevin Magnussen'in IndyCar'a geçişini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

"Kevin, Formula 1 kariyerimi bitirdiğim noktayla aynı yerde. Zirvede olmayan takımlarda yarışırken neler yapabileceğinizi gösteremezsiniz."

"Indycar, sürücünün daha büyük bir fark yarattığı bir seri. Elbette, daha fazla paraya sahip farklı boyutlarda takımlar var, ancak Formula 1'den daha çok sürücüye bağlı ve bu, benim için büyük bir motivasyon."

“Bir sürücü olarak Kevin'in oldukça agresif bir sürüş tarzı var ve Indycar'a çok yakışacak. Amerikan motor sporlarında hakemler daha az müdahale ediyor, bu yüzden Formula 1'e kıyasla daha fazla sert sürüş yapabiliyorsunuz. Bence Kevin bundan hoşlanacak."

"Şu anda çok fazla koltuk yok gibi görünüyor. Ancak güçlü bir sürücüyseniz ve yanınızda iyi bir mali paketiniz varsa, koltuklar kolaylıkla bulunabilir. Her şey, takımların sadece iki araca sahip olabileceği Formula 1'deki gibi değil."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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