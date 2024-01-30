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Andretti şimdiden büyük takımlardan mühendislerle anlaşmış

Andretti'de görev alan Nick Chester'a göre Amerikalı ekip, Formula 1 projesi üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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James Rossiter, Team principal Maserati Racing, Michael Andretti, Team principal Andretti Autosport

Benetton, Lotus ve Renault takımlarının eski teknik direktörü Nick Chester, geçtiğimiz yıl Andretti Global'e katılmıştı.

Chester, deneyimiyle Formula 1 projesinin gelişimine yardım ediyor ve arka planda yoğun bir hazırlık çalışması var.

The Athletic'e verdiği bir röportajda Chester, projenin gerçekleşeceğine dair kesinlik olmamasına rağmen çalışmaların ilerlediğini söyledi.

Chester, "Bu takım doğru olanı yapmak ve kazanmak istiyor."

"Projedeki herkesin tek gerçek motivasyonu bu. Dediğim gibi, ekibin sahip olduğu kaynaklar ve kazanmak için gösterilen çaba, çalışanlar için projeyi çok ama çok cazip hale getirdi."

"General Motors'un desteği olmasaydı, şu anda yaptıklarımızın yarısını bile yapamazdık. Bu, sadece teknik çözümleri başka bir ekiple paylaştığınız basit bir ortaklık değil; GM ile sıkı şekilde kenetlenmiş durumdayız."

"Her iki taraf da kendi alanlarına odaklanmış durumda ve mümkün olduğunca verim elde etmeye çalışıyorlar."

"Bu da harika bir atmosfer yaratıyor." dedi.

Nick Chester, Renault Sport F1 Team Şasi Teknik Direktörü

Fotoğraf: Renault F1

Nick Chester, Renault Sport F1 Team Şasi Teknik Direktörü

Chester, takıma büyük ekiplerden isimler katıldığını da ekledi.

"Bu işi düzgün bir şekilde yapmak isteyen bir ekibimiz var. Bu anlayışa sahip olmayan hiçbir yerde olmak istemezsiniz."

"İnsanları projeye çekmenin bu kadar kolay olması beni bir bakıma şaşırttı. Andretti isminin gerçek bir çekiciliği var."

"Projeye Red Bull, Ferrari, Mercedes ve McLaren'dan katılan insanlar oldu. Hepsi yeni bir meydan okuma istiyordu."

"Departmanları şekillendirmek için gerçek bir potansiyel var ve bu çok çekici."

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