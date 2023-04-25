Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor

Çinli üreticiler son yıllarda dünya otomotiv pazarını ele geçirmeye başlamış durumda. Motor1 & Motorsport.com olarak, ülkemize giren son Çinli olan Chery'nin daveti ile birlikte Şangay Otomobil Fuar'ına konuk olduk.

Fuarda hem Chery, hem de Çinli üreticiler hakkında önemli bir röportaj gerçekleştirdik.

Bu röportajda markaya yönelttiğimiz sorulardan birisi, Chery'nin motor sporlarına girip girmeyeceği oldu.

Çinli üretici, ülkemizdeki ilk ayında 609 adet araç satarak hedeflerine ulaşmayı başardı ancak motor sporları dünyasına girmek için çok fazla yatırım gerekeceğinin farkındalar.

Chery International Genel Müdürü Zhang Guibing, Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik'in "Chery motor sporları ile ilgileniyor mu? Buraya girmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Eski FIA başkanı (Jean Todt) ile çok yakın bir ilişkimiz var. Kendisinin eşi Hong Kong'da ünlü bir aktris. Sık sık bir araya geliyoruz."

"Fakat çok da büyük bir şirket olduğumuz söylenemez. Şu anda F1'e katılmak bizim bütçemizi zorlayacaktır."

Otomotiv sektöründe Çinli üreticilerin geldiği nokta ortada fakat motor sporlarında var olabilmeleri için biraz daha vakit var gibi görünüyor.

Röportajın devamını buradan okuyabilirsiniz.