Charles Leclerc'in takım arkadaşı kim olmalı?

*Not: İçerik Sebastian Vettel'in takımdan ayrılacağına dair son haberler çıkmadan önce yazıldı.

Abdullah Çelik

Valtteri Bottas

Ferrari'de Charles Leclerc'in yanına gelmesi gereken kişi bana göre Valtteri Bottas kalitesinde bir sürücü. Bu yazıda ya da sitedeki yorumlarda birçok kişi Carlos Sainz ya da Daniel Ricciardo gibi isimleri Ferrari'de ikinci koltukta görmek istiyorlar ancak ben bu isimlerin takıma fayda sağlayacağından emin değilim.

Leclerc'in iyi bir kumaşa sahip olduğunu ve Vettel'in takımdan gitmesine neden olabileceğini, daha takımdaki ilk günlerinde söylediğimde çok büyük çoğunluk beni acımasızca, hakaret edecek şekilde eleştirmiş, dalga geçmişti. Ancak henüz tek bir sezonun ardından geldiğimiz nokta bu. Hem Vettel'in pist üstünde yaptıkları ya da yapamadıkları, onun karşısında Leclerc'in yaptıkları ve Ferrari'nin tutunduğu tavır Vettel'in Ferrari ile gönül bağının kopmasına neden olacak gibi görünüyor.

Leclerc, Ferrari'nin kendi ürünü. Takım ile ilk sezonunda yaptıklarıyla ve aynı zamanda takımdan aldığı desteği kendi lehine olacak şekilde kullanmasıyla takımda başka bir yıldıza gerek olmadığını gösterdi. Ricciardo, Red Bull'dan Max Verstappen karşısında benzer duruma düşmemek için ayrıldı. Bu durumda Ferrari'ye neden gelsin? Sainz ise nispeten daha genç bir sürücü. Kanıtlamak istediği çok şey var ve Ferrari'den kendisine gelecek talimatlara büyük ihtimalle boyun eğmek istemeyecektir. Bu açıdan Ferrari için ideal bir seçim olacağını düşünmüyorum.

Şu an için Ferrari'nin ihtiyaç duyduğu pilot, aynı Michael Schumacher döneminde Rubens Barrichello'nun olduğu gibi ikinci olmaktan gocunmayacak, yeri geldiğinde yarışı kazanabilecek, yeri geldiğinde takımdan gelen direktifi mutlu olmasa bile sorunsuz bir şekilde uygulayacak istikrarlı bir isim.

Şu anda bana göre bu isim Mercedes pilotu Valtteri Bottas'tan başkası değil. Bottas, Mercedes'te geçirdiği dönemde takımın yıldız pilotu Lewis Hamilton karşısında galibiyetler almayı başaran, birçok kez podyumda onu yalnız bırakmayan, stratejik açıdan kritik durumlarda takımın avantajına işler çıkarabilecek bir isim.

Bu saatten sonra kendisinin de şampiyonluk gibi bir beklentisinin kaldığını düşünmüyorum. Bu açıdan iyi bir teklifle, Ferrari'de Leclerc'in yanında güçlü bir destekleyici isim olarak hem daha popüler bir isim haline gelebilir, hem de F1 sonrası için iyi miktarda para biriktirebilir.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kemal Şengül

Sebastian Vettel

Aslında ortada pek çok bilinmeyen olduğu için bu seçimi yapmak kolay değil. Çünkü kimin açısından doğru seçim olacak? Ferrari açısından mı? Yoksa pilot açısından mı? Bir tarafta Charles Leclerc'le uzun vadeli, maddi anlamda iyi de bir kontrat imzalayan Ferrari var. Yani elinin altında bir tane hazır, şampiyon olabileceğini daha ilk yılında kanıtlamış genç bir pilotu var. Peki Ferrari neden elinin altında geçen yıl harikalar yaratan Leclerc varken şampiyon bir pilota 40-50 milyon dolar versin? Zaten vermiyor da. Vettel maalesef takım içerisinde "birinci pilot" unvanını kaybetti. Artık Leclerc takımı arkasına almış durumda. Buna rağmen Vettel geçen yıl kötü yarışlar çıkarsa da, harika yarışlar çıkardığı için övdüğümüz Leclerc'in sadece 24 puan gerisinde kaldı. Performansı bir şampiyondan bekleyeceğimiz seviyede miydi? Hayır. Ama Kanada GP'yi kazansaydı bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.

Geçen yılı oldukça kötü geçirmesinin pek çok sebebi var. Araca adapte olamaması, Leclerc'in performansının "şok etkisi" yaratması, Mercedes'in inanılmaz başlangıcı sonrası yaşadığı hayal kırıklığı bunlardan bazıları. Ek olarak takım içerisindeki pozisyonunu da kaybetti. Psikolojik olarak Vettel için durum hiç de kolay değil. Ama formda bir Sebastian Vettel'i yenebilecek çok az isim var. Leclerc/Vettel ikilisi inanılmaz sonuçlar da alabilir, birbirleriyle temas da yaşayabilir. Ama eğer Vettel, tarzına biraz daha uygun bir araç alabilirse ve psikolojik baskıyı da birazcık üzerinden atabilirse, daha önce gösterdiği harika performansını tekrar seyrettirebilir.

Vettel'i seçiyorum çünkü geçen yılki mağlubiyetin ardından bu yıl çok daha güçlü olacağını ve takım içerisindeki ipleri yeniden eline alacağını düşünüyorum. Ayrıca geçen yıl temaslar yaşasalar da bu yıl ikilinin daha iyi geçineceğini düşünüyorum. Şu anda takımda "birinci pilot" yok. Birinci pilotluk ortada duruyor. Bence Vettel daha üstün bir performans gösterip, yeniden o konuma gelebilir.

Eğer Vettel sezona kötü başlarsa da, zaten birlikte devam etmelerinin hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü Vettel kötü performans gösterdiği an kendisini eleştirmek için hazırda olan pek çok kişi psikolojik olarak Vettel'e çok büyük bir baskı yapacak. Böyle baskılı bir ortamda da Vettel'in maalesef hiçbir şansı bulunmuyor.

Ferrari için Vettel'i daha düşük bir maaşla tutmak çok mantıklı bir hamle. Ama yine de Leclerc'le aynı maaş yerine, Ricciardo'nun Renault'dan kazandığı 20 milyon euro civarı bir rakam ideal olacak. Sonuçta hem dünya şampiyonu hem de Leclerc'i zorlayacak ve galibiyet alabilecek bir pilot. Ama Vettel kalırsa, karşısında taraftarın ve nispeten takımın desteğini arkasına almış bir Leclerc olacak. Yine de odaklanmış bir Vettel, tüm bunların üstesinden gelebilir.

Eğer Vettel olmayacaksa da, en ideal isim Sergio Perez gibi duruyor. Yıllardır orta grupta harika performanslar sergiledi. İhtiyaç duyduğu anda hep istediği puanları ve podyumları aldı. Ortada henüz yaşlı da olmayan böyle bir pilot varken, Daniel Ricciardo ile anlaşıp yeni bir macera aramak yerine ya da henüz tam olarak kendisini kanıtlamayan Carlos Sainz'la anlaşmak yerine, Perez gibi yıllardır kendisini her türlü pilota karşı kanıtlamış birisiyle anlaşmak en mantıklısı gibi görünüyor.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Şafak Soysal

Kamui Kobayashi

Herkesin aklında olan bir soru bu ve cevabını vermek zor. Vettel’in Ferrari geleceğinin sallantıya girdiği şu dönemde iki ihtimali konuşmak lazım. Yıl başına 12 milyon €’luk kontratın kabul edilmesi ve 2022’ye kadar cevap aramayı bırakmak ya da bu arayışı 2021 itibarıyla yapmak.

Ferrari genç ya da deneyimli her pilotun hayali olan bir takım. Ne kadar son yıllar pek parlak olmasa da kimsenin “Ferrari’yi istemeyeceğini” söyleyemeyiz. Eleyerek ilerleyelim. Leclerc’in liderliği, 2019’da doğrudan 4 kez dünya şampiyonunu geriden bırakmasıyla kesinleşti. Bunu kabul edecek bir isim lazım. Bu durumda bence Verstappen ile benzer sorunlar ile Renault yolunu tutan Ricciardo buraya bir aday değil. Keza Sainz da McLaren’da bence mutlu ve en azından Mercedes motoruyla olan günleri görmeden adım atmayacaktır. Hamilton’ın Schumacher’i kovaladığı bu dönemde Mercedes’ten ayrılacağını sanmıyorum. Keza Bottas’ın da gitmesini istemeyecektir kaldı ki Fin pilot da yerinde mutlu görünüyor.

Genç isimler bence şu anda Ferrari radarında bulunmuyor çünkü Leclerc ile kadroları yeterince “genç” halihazırda. Bu yüzden biraz deneyimli isimlere göz atmak lazım. Akıllara ilk olarak gridden Perez ve Raikkonen geliyor. Belki Nico Hülkenberg bile düşünülebilir zira Alman pilot ikinci koltuğu iyi doldururdu. Ancak ben, Ferrari’nin üst sıralarda giderken yaptığı hatalarla ünlü birisini orada görmek isteyeceğini sanmıyorum. Keza Perez de Ocon ile yaşadıkları ve McLaren dönemi düşünüldüğünde çok mantıklı görünmüyor. Bu yüzden bence geriye bir tek Raikkonen kalıyor ki burada da sıkıntı bence Drive to Survive’da “burada olmak istemezsem giderim” diyen Kimi. Bence Buz Adam yerinden memnun. Alonso düşünülebilir ancak Leclerc için çok iyi bir takım arkadaşı olacağını sanmıyorum.

Bence cevap “mantıken” Kimi Raikkonen ya da Valtteri Bottas fakat hatırlarsanız ben çılgın öneriler ya da tahminler yapmadan duramam. Bu yüzden pek de düşünüldüğünü sanmıyorum ama Rosberg gittiğinde Mercedes’e CV’sini atan, 2009 ve 2010’da son derece etkileyici performanslar ortaya koyan Kamui Kobayashi ‘nin burası için hiç de fena bir aday olacağını sanmıyorum. Uzun süredir burada olmayışı onun Leclerc’e karşı sakin, ancak geri kalan herkese karşı bir “deli” olmasını sağlayacaktır. Gösteri sürüşündeki spinini unutun, Kamui bence Leclerc’in rahatça takım liderliği konumunu kaldırmasına yardım edecek, üstün lastik koruma ve atak becerileriyle galibiyet ve şampiyonluk rakiplerini terletecek bir seçim olurdu!

3. for Kamui Kobayashi, Sauber F1 Team Fotoğraf: XPB Images

Cem Özel

Daniel Ricciardo

Ben, Ferrari’nin 2. koltuğuna Ricciardo’nun gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim.

Vettel her ne kadar hâlâ çok hızlı olsa da, artık bu hızını istikrarlı şekilde gösteremiyor ve çok sık hata yapıyor. Son beş senede Ferrari taraftarlarını şampiyonluk için umutlandıran tek sürücü olsa da artık yerini daha aç, daha istikrarlı birine devretmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum.

Leclerc’in yanına gelebilecek kişiler ise bence Ricciardo, Sainz ve Giovinazzi.İlk olarak Giovinazzi’yi neden bu listeye koyduğumu açıklayayım. İtalyan sürücü, Ferrari’nin yıllardır desteklediği ve sevdiği bir isim. Geçen sezona çok kötü bir başlangıç yapsa da, sezonun ikinci yarısında iyi bir geri dönüş yaptı ve Raikkonen’i zaman zaman geride bırakmayı başardı. Ferrari eğer ikinci pilot politikası uygulamak istiyorsa, Giovinazzi onlar için biçilmiş kaftan. Elbette İtalyan sürücü performansını çok geliştirmeli.

Gelelim Sainz’a. İspanyol sürücü geçen sezon oldukça iyi bir performans sergiledi ve sürücüler şampiyonasını altıncı sırada tamamladı. Ancak benim aklımda hâlâ Sainz hakkında soru işaretleri var. Kariyeri boyunca takım arkadaşları Verstappen ve Hulkenberg’e açık şekilde yenilen Sainz, geçen sene de çaylak Norris’e sıralama turlarında geçilmiş bir isim. Bazen gereğinden fazla agresif olması da cabası. Ferrari’ye geçerse hızlı olacaktır, ancak bir Leclerc olabileceğini düşünmüyorum.

Geldik Ricciardo’ya. Avustralyalı sürücü, son yıllarda gösterdiği gayretler ve aldığı galibiyetlerle zaten Ferrari’ye yakışacak bir sürücü olduğunu kanıtladığını düşünüyorum. Red Bull’dayken takım arkadaşı Verstappen’le gayet başa baş bir mücadele veriyordu. Duygusal bir karakter olması ve İtalyan kökenlerinin bulunmasıyla da kendisinin Ferrari’ye uyabileceğini ve Vettel’den daha verimli olacağını düşünüyorum.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İnci Beğen

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsünü o koltuğa aday gösteriyorum. Daniel; yetenekli, azimli ve tutkulu. Bunlar tabii ki her pilotta olması gereken özellikler ancak bana göre Daniel, bu özellikleri içindeki o cevherle harmanlayıp bizlere harika bir şekilde sunuyor.

Son zamanlarında, haklı olarak, moralinin bozulmasını saymazsak Red Bull'da gerçekten kendini ve yeteneğini ortaya koyan işler başardı. Alışma sürecinin ardından Leclerc'i koltuğunda titretecek bir isim olduğuna inanıyorum. Sadece Leclerc için değil podyumdaki tüm isimler için, özellikle Max, yüzüne soğuk su çarpma etkisi yaratacaktır.

Ferrari de kendi içindeki o rekabet ortamına tekrar kavuşabilir. Dilerim ki İtalyan ekip, hem ekip içi hem de yönetim sorunlarını çözer ve bu sürücülerin yeteneklerini göstermelerine yardımcı olur.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Efe Kahya

Carlos Sainz Jr.

Bana göre Ferrari’nin 2.koltuğu için pek çok isim uygun olabilir. Buna Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Perez ve hatta Ferrari’nin simülatör sürücüsü Pascal Wehrlein bile dahil. Ancak bu isimlerin çoğunluğu yaşlarından veya kişilik özelliklerinden dolayı kırmızı tulum ile oturma hayallerini, şu anlık, bir kenara koymak zorundalar. Çünkü bana göre Maranello’nun yeni transferi Carlos Sainz Jr. olacak.

Ferrari sporun en başarılı takımlarından biri olarak göze çarpıyor ve geçmişlerinde büyük pilotlara sahip olmanın yanında, İtalyan etkisi de takımın ruhuna işlemiş durumda. Yapıları gereğince İtalyanlar soğuk, iletişim özellikleri az insanlar ile iyi geçinemezler. Ve belki de bu yüzden Kimi Raikkonen’in Ferrari ile geçirdiği son 5 sezonda bu yüzden bir tane galibiyeti bulunmakta. Takım, 2019’da Charles Leclerc’i transfer ederek büyük bir kumar oynadı ve bu oynadıkları kumarın geri dönüşünü gelecek yıllarda alacaklar.

Sebastian Vettel ise geldiği 2015’ten beri, her ne kadar idolü Schumacher’in, Ferrari’yi sükseye taşımada kullandığı taktikleri kullanmış olsa da, takımın belirli bir düzene oturamamış olması ve Vettel’in karşısına çok güçlü bir rakibin çıkması ile beraber İtalyan takım herhangi bir şampiyonluk yüzü göremedi. Charles Leclerc ise 2019’da gösterdiği performans ile Ferrari’yi ayağa kaldıran isim olma potansiyelini taşıyor. Ancak bununla beraber takım, çoğu zaman işe yarayan ikinci pilotlu bir planın da karşısında duruyor gibi bir tavır takınıyor. Bu konu da göz önüne alındığında Sainz, Ferrari için en ideal aday olarak karşımıza çıkıyor.

İspanyol olmasının verdiği Akdeniz insanı havası ile beraber Sainz, İtalyanca konuşmasının avantajını kullanarak takım ile sıcak bir iletişime girebilir. Bununla beraber işin sürüş kısmında Sainz, 2019’u çok istikrarlı sürüşler yaparak çok başarılı bir şekilde tamamladı.

Bununla beraber Sainz, Formula 1’e girdiği andan itibaren sporda bir “underdog” havası yarattı ve 2019’da aldığı podyumla beraber bir “underdog” öyküsünün başlangıcını yaptı. Bu hikayeyi, Ferrari gibi bir takım ile arşa çıkartması muhtemel.

Sainz ile ilgili olan tek şüphem, pistte agresif hareketler yapmaması sebebiyle, doğal bir seçilim ile kendisinin ikinci pilot olmaya doğru itilmesi olabilir. Çünkü yanında, kendini hem junior kategorilerde kanıtlamış, geldiği daha ilk senede tüm otoriteleri etkilemiş olan ve tarihin en genç ikinci Ferrari pilotu olan Charles Leclerc bulunacak.

Ancak Sainz, olgun bir karaktere sahip olması ile beraber, kendini her geçen sene daha çok geliştirmiş bir pilot. Doğru zamanda doğru yerde bulunduğu yarışlarda Ferrari ile bir şampiyonluk çıkarma ihtimali bulunabilir. Bu yüzden en azından bir şansa sahip olması gerektiğine inanıyorum.