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Charles Leclerc'in Monako GP'sinde kullandığı kask rekor bir rakama satıldı!

Monako GP'sinde kullandığı ekipmanları bir bağış kampanyası için açık arttırmaya çıkaran Charles Leclerc'in kaskı tam 262.700 Euro'ya satılarak dünya rekoru kırdı!

Altay Gök
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Charles Leclerc, Ferrari

Mayıs ayının ortasında Emilia-Romagna bölgesini vuran sağanak yağışlar, kısa süre içinde bir sel felaketine dönüştü ve binlerce insanın evsiz kalmasına sebep oldu.

Sel felaketi Formula 1'i de etkiledi, nitekim aynı hafta Emilia-Romagna GP'si düzenlenecekti -ancak padok alanını su basması sonucu yarış iptal edildi. 

O zamandan beri bölgeyle yakından ilgilenen Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotlar çeşitli bağış kampanyaları düzenleyerek bölgeye yardımcı olmaya çalışıyor -bu isimlerden biri de Charles Leclerc.

Monako GP'sinde özel bir kask ve tulum tasarımı tercih eden Leclerc, yarışın ardından ekipmanlarını açık arttırmaya çıkarttı. 

RM Sotherby's tarafından düzenlenen açık arttırmada toplanan miktar 368.800 Euro, asıl dikkat çeken nokta ise Leclerc'in kaskına 262.700 Euro değer biçilmesi.

Leclerc'in kaskına ödenen bu miktar, "F1 temalı bir ekipman için ödenen en yüksek miktar" rekorunu kırdı; önceki rekor 139.100 Euro ile Ayrton Senna'nın kaskına aitti.

Sosyal medya üzerinden duygularını aktaran Leclerc, "Açık arttırmaya katılan herkese çok teşekkür ederim."

"358,000 Euro inanılmaz bir miktar ve eminim ki pek çok insana yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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