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Charles Leclerc, İspanya GP'sine pit yolundan başlayacak!

Cumartesi günü sıralama turlarında ilk bölümde havlu atan Charles Leclerc, İspanya GP'sine pit yolundan başlamaya hazırlanıyor!

Altay Gök
Ekleyen:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Geçen yıl pole pozisyonuna ulaştığı Barselona'ya yeni güncellemelerin ardından umutlu gelen Leclerc'in günü büyük hayal kırıklığıyla kapattığı söylenebilir.

Sıralama turlarının başlangıcından itibaren iyi bir ritim tutturamayan Leclerc, pist hızlandıktan sonra da istediği turu atamadı ve ilk bölümü 19. sırada kapatarak elendi!

Cumartesi akşamını Leclerc'in aracında incelemeler yaparak geçiren takım, yarıştan sonra tüm parçaları Maranello'ya göndermeyi planlıyor.

Bu incelemeler kapsamında -gerilerden başlamanın da avantajıyla- Ferrari, normalde grid cezası getirecek birçok parçayı değiştirme kararı aldı.

The Athletic yazarı Luke Smith'e konuşan Jock Clear, "Vites kutusunu, daha doğrusu aracın arka tarafını tamamen değiştirdik, amacımız herhangi bir sıkıntı olmadığından emin olmak." ifadelerini kullandı.

Sonuç itibariyle Leclerc yarışa pit yolundan başlayacak.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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