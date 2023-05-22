Leclerc: "Yaptığım hatalar normal"

Bahreyn Grand Prix'sinde motor sorunu nedeniyle yarış dışı kalan ve Suudi Arabistan'daki bir sonraki yarışta cezalarla karşı karşıya kalan Leclerc, 2023 sezonunda iki yarışın ardından sadece altı puana sahipti.

Sonraki üç yarış hafta sonu boyunca geçirdiği dört kaza da ona yardımcı olmadı.

Leclerc'in Miami Grand Prix'sinde önce antrenmanlarda sonra da sıralama turlarında 7. virajda iki kez kaza yapmasının ardından David Coulthard Channel 4'e yaptığı açıklamada bunun 'kabul edilemez olduğunu' söylerken, Martin Brundle Sky Sports'a 'bunun onu ve takımı geride tuttuğunu' söyledi.

Jenson Button'a göre ise Leclerc 'saf hız açısından en hızlı pilot olmasa da herkes kadar hızlı ama sınırın nerede olduğunu bilmiyor gibi görünüyor.'

Ancak Leclerc'e göre, Ferrari'den en iyi verimi alabilmek adına pistin 'sınırlarını keşfetmesi' gerektiği için yaptığı hatalar oldukça normal.

Speedweek'e konuşan Monakolu pilot, "Tamamen hıza ve yarış aracının sınırlarını keşfetmeye odaklanıyorum, yaptığım hatalar normal."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Elbette baskı var, özellikle de Ferrari'nin bir parçasıysanız. En ufak bir hatada insanlar hayal kırıklığına uğruyor." dedi.

Leclerc'in Miami Grand Prix'sindeki kazası, Bakü'de sıralama turlarında bariyerlere çarpmasının ardından geldi. Yine de bu ona yarış için pole pozisyonu kazandırdı.

Ancak Bakü'de Leclerc ilk sıradan başlamasına rağmen yarışı üçüncü sırada bitirdi çünkü Sergio Perez ve Max Verstappen tarafından geçildi.

Ferrari pilotu bu konuda, "Sorumluluğumun farkındayım. Bir yarış pilotu olarak baskıyla başa çıkabilmelisiniz. Bu işin bir parçası, tıpkı rakiplerle teker teker düello yapmak gibi. Ayrıca işler her zaman umduğumuz gibi gitmeyebilir."

"İyi bir performans çalışma, hazırlık ve riskin bir karışımıdır. Özellikle son antrenman seansında aracın ve lastiklerin sınırlarının nerede olduğunu bulabilmeliyim."

"Başarı için sıkı çalışma ve tutarlılık şart, ancak her şeyin her zaman sorunsuz ilerleyeceğini varsaymak gerçekçi olmaz."