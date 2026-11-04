Formula 1 Meksika GP

Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve eşi Alexandra, salı günü dünyaya gelen ilk çocukları Bianca ile anne-baba olma sevincini paylaştı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 4 Kas 2026 13:04

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ferrari yıldızı Charles Leclerc, eşi Alexandra ile ilk çocuklarının dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 3 Kasım 2026 Salı doğan kız bebeklerine "Bianca" ismini veren çift, sevinçlerini minik bebeğin ilk fotoğrafıyla paylaştı.

Bu yılın şubat ayında evlenen ve ağustosta bebek beklediklerini açıklayan çift için bu doğum büyük bir kişisel milat oldu. Brazilye Grand Prix'si öncesinde yaşanan bu gelişme, şampiyonayı sürdüren 29 yaşındaki pilotun seyahat takvimini değiştirmesine yol açsa da yarış katılımını etkilemeyecek.

Ferrari’nin cuma günkü ilk antrenman seansı için asıl planladığı isim Rafael Camara'ydı. Ancak Brezilyalı pilotun Esteban Ocon'un yerine Haas ile pistlere adım atacak olması durumu değiştirdi ve böylece gelecek sezon Ferrari'nin yedek pilotluğunu üstlenecek olan İsveçli Dino Beganovic getirildi.

Bahreyn ve Avusturya'nın ardından bu sezon üçüncü kez SF-26’nın direksiyonuna geçecek olan Beganovic, böylece kariyerinin dördüncü FP1 deneyimini Interlagos’ta yaşayacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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