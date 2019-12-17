Charles Leclerc, Autosport International Show'a katılacak
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 12 Ocak 2020'de 70. yaşını kutlayacak olan Autosport'un düzenleyeceği Autosport International Show etkinliğine katılacak.
Monakolu F1 pilotu, bu sene Ferrari'ye geçmesinin ardından hızını 7 pole pozisyonu ile en çok pole kazanan isim olarak kanıtlamıştı.
Leclerc ayrıca, İtalya GP'yi kazanarak Ferrari'nin kendi evinde kazanan 10. pilot olma unvanını ele geçirdi.
Birmingham'da gerçekleştirilecek etkinlikte Leclerc, taraftarlarla bir araya gelecek ve özel programda onların sorularını cevaplayacak.
Leclerc, 7 pole pozisyonu ve 2 zaferinin dışında, tekerlek tekerleğe girdiği mücadeleler ve 4 kez şampiyon olmuş takım arkadaşı Sebastian Vettel'e karşı gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti.
Sign of Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Leclerc'in alt seviyelerden itibaren motor sporlarının zirvesine yaptığı yolculuk boyunca gösterdiği performans etkileyiciydi. Kendisi en heyecan verici yeni nesil sürücülerden birisi olarak kabul ediliyor.
Henüz 22 yaşında olan Leclerc, yaptıklarıyla hem eski hem de yeni pilotların takdirini almış durumda.
Leclerc, "Autosport International'a katılacağım ve Britanyalı taraftarlarla buluşma şansı yakalayacağım için memnunum."
"Onların motor sporlarına, özellikle de Formula 1'e gösterdiği tutkuyu takdir ediyorum."
"Yarışlarda deneyimlediğimiz heyecanı ve sevgiyi onlardan görmek harika bir fırsat olacak."
"Birmingham'a giderek Britanyalıların eşsiz motor sporları tutkusunu hissetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Motorsport Network Başkanı James Allen ise, "Taraftarlar için F1 yıldızlarını yakından görmek her zaman heyecanverici bir olaydır. Charles Leclerc'in katılımıyla birlikte taraftarların 12 Ocak'ta gerçekleşecek olan Autosport International etkinliğine katılmaları bir zorunluluk haline geldi."
"Onu birkaç senedir tanıyorum ve çok seviyorum. O, bizim sporumuzda yer alan harika bir kişi."
"O, hızlı ve aynı zamanda olgun bir yarış beynine sahip bir isim. Onun 2020 Dünya Şampiyonluğu mücadelesi verebilmesi için gerekli her şeye sahip olduğu konusunda şüphe yok."
"F1 ve Autosport'un 70. yılını daha ne kadar iyi kutlayabilirdik ki?" dedi.
Autosport International etkinliği için biletleri BURADAN satın alabilirsiniz.
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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Charles Leclerc, Autosport International Show'a katılacak
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