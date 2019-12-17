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Formula 1 / Genel F1 2019 / Haberler

Charles Leclerc, Autosport International Show'a katılacak

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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Ara 2019 16:01

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 12 Ocak 2020'de 70. yaşını kutlayacak olan Autosport'un düzenleyeceği Autosport International Show etkinliğine katılacak.

Monakolu F1 pilotu, bu sene Ferrari'ye geçmesinin ardından hızını 7 pole pozisyonu ile en çok pole kazanan isim olarak kanıtlamıştı.

Leclerc ayrıca, İtalya GP'yi kazanarak Ferrari'nin kendi evinde kazanan 10. pilot olma unvanını ele geçirdi.

Birmingham'da gerçekleştirilecek etkinlikte Leclerc, taraftarlarla bir araya gelecek ve özel programda onların sorularını cevaplayacak.

Leclerc, 7 pole pozisyonu ve 2 zaferinin dışında, tekerlek tekerleğe girdiği mücadeleler ve 4 kez şampiyon olmuş takım arkadaşı Sebastian Vettel'e karşı gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti.

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Sign of Charles Leclerc, Ferrari

Sign of Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Erik Junius

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Erik Junius

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc'in alt seviyelerden itibaren motor sporlarının zirvesine yaptığı yolculuk boyunca gösterdiği performans etkileyiciydi. Kendisi en heyecan verici yeni nesil sürücülerden birisi olarak kabul ediliyor.

Henüz 22 yaşında olan Leclerc, yaptıklarıyla hem eski hem de yeni pilotların takdirini almış durumda.

Leclerc, "Autosport International'a katılacağım ve Britanyalı taraftarlarla buluşma şansı yakalayacağım için memnunum."

"Onların motor sporlarına, özellikle de Formula 1'e gösterdiği tutkuyu takdir ediyorum."

"Yarışlarda deneyimlediğimiz heyecanı ve sevgiyi onlardan görmek harika bir fırsat olacak."

"Birmingham'a giderek Britanyalıların eşsiz motor sporları tutkusunu hissetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Motorsport Network Başkanı James Allen ise, "Taraftarlar için F1 yıldızlarını yakından görmek her zaman heyecanverici bir olaydır. Charles Leclerc'in katılımıyla birlikte taraftarların 12 Ocak'ta gerçekleşecek olan Autosport International etkinliğine katılmaları bir zorunluluk haline geldi."

"Onu birkaç senedir tanıyorum ve çok seviyorum. O, bizim sporumuzda yer alan harika bir kişi."

"O, hızlı ve aynı zamanda olgun bir yarış beynine sahip bir isim. Onun 2020 Dünya Şampiyonluğu mücadelesi verebilmesi için gerekli her şeye sahip olduğu konusunda şüphe yok."

"F1 ve Autosport'un 70. yılını daha ne kadar iyi kutlayabilirdik ki?" dedi.

Autosport International etkinliği için biletleri BURADAN satın alabilirsiniz.

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Liste

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
4/4

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Genel F1 2019
Alt-etkinlik Genel F1 2019
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al

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