Chandhok: "Verstappen, baskıyı Marquez kadar iyi karşılıyor ve Schumacher kadar sert yarışıyor"

Verstappen, uzun zamandır dünya şampiyonu olabilecek bir pilot olarak görülüyordu ve 2021 yılında, şampiyonluk için yarışabileceği bir araca sahip olduğunda bunu yapmayı başardı.

Abu Dhabi'deki final yarışının son turunda Lewis Hamilton'ı geçerek hem yarışı kazandı hem de ilk şampiyonluğunu aldı. Bunun öncesinde, örneğin Hollanda Grand Prix'sinde yüz binlerce taraftar arasında yarışı domine ederek, baskıdan etkilenmediğini göstermiş oldu.

Chandhok, 24 yaşındaki şampiyonun baskıyla mücadele etmek şeklini MotoGP'nin üstün yeteneği Marc Marquez'e benzetti. İspanyol sürücü, 2013 ve 2019 yılları arasında ilki 20 yaşında olmak üzere toplam 6 dünya şampiyonluğu kazandı.

Chandhok, Sky Sports'taki köşe yazısında, "Max'in dünya şampiyonluğunu hak edip etmediğine dair aklımda hiçbir soru işareti yok."

"Bitirdiği 19 yarışın 18'inde ya birinci ya da ikinciydi. Bu da sürekli olarak harika performans sergilediğinin kanıtı. Özellikle de onun, ilk dünya şampiyonluğunun baskısı altında yarışan 24 yaşındaki bir sürücü olduğunu düşünürseniz."

"Zandvoort bunlardan biriydi çünkü ev yarışıydı ve temelde onun için düzenlenmişti. %99'unun bir sürücüyü desteklediği bir yarışa hiç gitmemiştim. Gazeteler Max ile ilgili hikayelerle doluydu ve Kraliyet Ailesi bile onun elini sıkmak için sıraya girmişti."

"Buna rağmen, padokta onun yanında yürüdüğüm iki seferde de sanki Çin GP'deymiş gibi sıradan muhabbetler ettik."

"Onun, genç yaşta baskıyı karşılamadaki olağanüstü kabiliyeti bana MotoGP'nin yetenekli sürücüsü Marc Marquez'i hatırlatıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Chandhok, yarış stilini Schumacher ile kıyasladı.

Chandhok, "Evet, adil olmak gerekirse tekerlek tekerleğe mücadele ederken sert yarıştı. Hatta Monza ve Cidde'de çizgiyi aştı."

"Ancak tıpkı Michael Schumacher gibi ödün vermediği bir sürüş stili var. FIA'nın çatışma kurallarını yeniden belirlemesi gerekiyor çünkü Brezilya ve Abu Dhabi'de gördüğümüz gibi bir şeyler net değil."

"Genel olarak sürekli mükemmellik anlamında, Hamilton da Max da Formula 1 tarihinde nadir görülmüş bir başarıya ulaştılar ve 2022'de bu rekabetin devam etmesini iple çekiyorum." dedi.

Verstappen, şampiyonluğu son yarıştan çok daha önce kazanabileceğini düşünüyordu. Bakü'de lastiğinin patlaması ve Macaristan'da Bottas yüzünden yarış dışı kalması onun şanssız olduğunu gösteren anlardan birkaçıydı.

Chandhok, Verstappen ile hemfikir olduğunu belirtti.

"Max, Bakü'de galibiyeti kaçırdığı için şanssızdı. Lastiği patlayana kadar zafer elindeymiş gibi görünüyordu. Ayrıca Budapeşte'de Bottas yüzünden yarış dışı kaldı. Yani şampiyonluğu daha rahat bir şekilde alabilmesi gerekiyordu."

"Yıl boyunca yaptığı tek hatası, Cidde'deki sıralama turlarının son virajındaydı."