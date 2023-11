Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar”

Sky Sports F1 analisti ve eski Formula 1 pilotu Chandhok, 2024 öncesi Mercedes’in önemli bir sorununu keşfetti. İki Mercedes pilotu, Brezilya GP’sinin startında Lewis Hamilton 5. sırada, George Russell ise 8. Sırada yer aldı.

Yarışın yeniden startında Hamilton 3. sıradaydı. Ancak gümüş oklar yarış boyunca gerilediler. Her iki Aston Martin, Sergio Perez, Charlos Sainz ve Pierre Gasly Mercedes’lerden daha güçlü olduklarını kanıtladılar. Mercedes’ler, Brezilya Grand Prix’inin pazar gününden Hamilton ile 8. olarak, Russell ile de yaşadığı sorun sebebiyle yarıştan çekilerek ayrıldı.

Chandhok, Mercedes’in Brezilya hafta sonunu değerlendirdi: “Hamilton tur yemekten sadece 10 saniye uzaktaydı. Bence onlar hakkında çok fazla soru işareti var. Takım halinde sorunun kaynağının nerede olduğunu anlamaları gerekiyor. Son birkaç yarışta hızlı oldukları anlar oldu ama Austin’de diskalifiye olduklarını unutmayalım.”

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mechanics of the Mercedes AMG team work on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on the grid before the race