Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar”
Brezilya Grand Prix’i her iki Mercedes pilotu için de zorlu geçti. Eski Formula 1 pilotu Karun Chandhok’a göre, otomobilin neden bir yarış iyi, diğer yarış kötü performans gösterdiğini tam olarak anlayamadığınızda karşınıza çıkan bu durum şaşırtıcı olmuyor.
Sky Sports F1 analisti ve eski Formula 1 pilotu Chandhok, 2024 öncesi Mercedes’in önemli bir sorununu keşfetti. İki Mercedes pilotu, Brezilya GP’sinin startında Lewis Hamilton 5. sırada, George Russell ise 8. Sırada yer aldı.
Yarışın yeniden startında Hamilton 3. sıradaydı. Ancak gümüş oklar yarış boyunca gerilediler. Her iki Aston Martin, Sergio Perez, Charlos Sainz ve Pierre Gasly Mercedes’lerden daha güçlü olduklarını kanıtladılar. Mercedes’ler, Brezilya Grand Prix’inin pazar gününden Hamilton ile 8. olarak, Russell ile de yaşadığı sorun sebebiyle yarıştan çekilerek ayrıldı.
Chandhok, Mercedes’in Brezilya hafta sonunu değerlendirdi: “Hamilton tur yemekten sadece 10 saniye uzaktaydı. Bence onlar hakkında çok fazla soru işareti var. Takım halinde sorunun kaynağının nerede olduğunu anlamaları gerekiyor. Son birkaç yarışta hızlı oldukları anlar oldu ama Austin’de diskalifiye olduklarını unutmayalım.”
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mechanics of the Mercedes AMG team work on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on the grid before the race
“Nedenini açıkça anlamadan inişli çıkışlı yarışlar geçirirseniz şampiyonluk için mücadele edemezsiniz. Eğer ‘burada zorlanacağımızı biliyoruz’ ya da ‘burada zayıf kalacağımızı kabul ediyoruz’ deselerdi sorun olmazdı. Ancak durum böyle görünmüyor. Performans artışlarının veya düşüşlerinin nedenini anlamış görünmüyorlar. Bu gelecek yıl için de var olan bir endişe.” dedi.
Ve bu durum, bu yılın başında sorun yaşayan McLaren takımıyla tezat oluşturuyor.
Chandhok, “Avusturya’daki güncellemenin ardından her türlü pistte, her türlü virajda ve her yarışta ön sırada yer aldılar. Islak veya kuru zemin hep oradaydılar. Bu da aerodinami departmanına otomobilin çalıştığına dair güven veriyor. Mercedes’te bu yok. Bu hafta sonu AlphaTauri’lerden, Alpine’lerden, McLaren, Red Bull ve Aston Martin’den çok daha yavaşlardı. Bu sadece kafa karıştırıcı.” dedi.
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