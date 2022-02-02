Chandhok: "Spor daha adil olursa, Hamilton geri döner"

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Mercedes pilotu Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarındaki güvenlik aracı periyodunda yaşananlar nedeniyle şampiyonluğu kaybetmesinin ardından üzgün ve öfkeliydi.

7 kez dünya şampiyonu, Abu Dabi GP'de yaşananların ardından herhangi bir röportaj vermedi, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunmadı ve FIA Ödül Töreni'ne de katılmadı. Paris'te gerçekleştirilen törende Toto Wolff da yer almamıştı.

Büyük Britanyalı pilot, yarıştan birkaç gün sonra nişanını alarak, "Sir" unvanını kazandı ancak bu törenin ardından da sessizliğini korudu.

Tüm bu sessizliğin ardından, Hamilton'ın emekli olabileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı ve birçok kişi konu hakkında yorumda bulundu.

FIA, Abu Dabi GP'nin son turlarında yaşananları soruşturacağını açıklamıştı ve iddialara göre, Hamilton'ın geleceği de bu soruşturmadan çıkacak karara bağlıydı.

Birçok yorumcu ise Hamilton'ın 2022'de 8. şampiyonluğunu kovalayacağından emin olduğunu belirtmişti.

Chandok'a göre ise Hamilton, insanların kovulmasını istemiyor ancak "daha adil" bir spora geri döneceğini bilmek istiyor.

"İçimdeki hissiyat, onun geri döneceğini söylüyor. Bence Lewis, sezonun son dört yarışında hâlâ kazanmaya aç olduğunu gösterdi ve temposu hiç azalmadı."

"Son 4 yarışta yaptığı şeyler ve sürüş kalitesi inanılmazdı. Son 14 senede olduğu kadar iyiydi."

"FIA, gerekli değişimleri yaptığını gösterebilirse ve sporu daha adil yapabilmek için mekanizmalarını düzenlerse, Lewis geri gelecek."