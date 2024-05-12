Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"

Eski F1 pilotu Karun Chandhok, kural değişikliğinin gridi yeniden uzaklaştırmasından endişe ediyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren MCL30

Fotoğraf: Erik Junius

Formula 1 gridi bu yıl her zamankinden daha yakın ve galibiyet için mücadele edebilecek birden fazla takım var.

Bu durum gelecek yıl daha da değişebilir ve daha fazla takım galibiyet için çekişebilir.

Fakat 2026'da kurallar değişeceği için gridin yeniden değişmesi ve farkların tekrar açılması bekleniyor.

Bu konuda Sky'a konuşan Karun Chandhok şöyle dedi: “Kuralları değiştirdiğiniz zaman güçlü olan taraf daha da güçlenir. Bir kez daha birbirinden kopuk bir gridde ödülleri toplayabilirler."

"Bu değişikliği iki yıl daha erteleselerdi mutlu olurdum çünkü diğer takımların Red Bull'u yakalamaya başladığı ve gelecek yıl daha da yakın olacakları bir noktaya geliyoruz.”

“Hibrit kural değişikliği 2026'da yürürlüğe girecek. Birisi bunları çok iyi anlayacak, diğer kötü etkilenecek."

“McLaren, şartlar göz önüne alındığında Red Bull ile rekabet edebilecek bir araç hazırladı. Miami benzersiz bir cadde pisti, genel bir pist değil. Şimdi daha geleneksel olan Imola'ya geleceğiz, tamamen farklı, standart bir asfalt yüzeyi var.”

“Hızlı yön değişiklikleri var, asfaltta farklılıklar var, denge var, şikanlar var... Fakat kesinlikle yarışın içerisindeler."

"Bu paketi, en iyisini elde etmek için sadece bir antrenman seanslarının olduğu bir sprint hafta sonuna getirmiş olmaları gelişim programlarına ne kadar güvendiklerini gösteriyor."

"Kaç takım böyle bir şey yapmaya cesaret eder bilmiyorum."

“Mercedes de güncelleme yaptı ama onlardan duyduğunuz tek şey pistte gördüklerini rüzgar tünelinde göremedikleri."

"Bu yüzden McLaren'ın yaptığı harika bir hamleydi. Şimdi Oscar Piastri'nin de Imola'da yeni güncellemeyi alması bekleniyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

Formula 1
Emilia Romagna GP
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor
Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

Son Haberler

Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"
Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

F1 Formula 1
Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor
Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

F1 Formula 1
Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye