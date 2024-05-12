Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"
Eski F1 pilotu Karun Chandhok, kural değişikliğinin gridi yeniden uzaklaştırmasından endişe ediyor.
Fotoğraf: Erik Junius
Formula 1 gridi bu yıl her zamankinden daha yakın ve galibiyet için mücadele edebilecek birden fazla takım var.
Bu durum gelecek yıl daha da değişebilir ve daha fazla takım galibiyet için çekişebilir.
Fakat 2026'da kurallar değişeceği için gridin yeniden değişmesi ve farkların tekrar açılması bekleniyor.
Bu konuda Sky'a konuşan Karun Chandhok şöyle dedi: “Kuralları değiştirdiğiniz zaman güçlü olan taraf daha da güçlenir. Bir kez daha birbirinden kopuk bir gridde ödülleri toplayabilirler."
"Bu değişikliği iki yıl daha erteleselerdi mutlu olurdum çünkü diğer takımların Red Bull'u yakalamaya başladığı ve gelecek yıl daha da yakın olacakları bir noktaya geliyoruz.”
“Hibrit kural değişikliği 2026'da yürürlüğe girecek. Birisi bunları çok iyi anlayacak, diğer kötü etkilenecek."
“McLaren, şartlar göz önüne alındığında Red Bull ile rekabet edebilecek bir araç hazırladı. Miami benzersiz bir cadde pisti, genel bir pist değil. Şimdi daha geleneksel olan Imola'ya geleceğiz, tamamen farklı, standart bir asfalt yüzeyi var.”
“Hızlı yön değişiklikleri var, asfaltta farklılıklar var, denge var, şikanlar var... Fakat kesinlikle yarışın içerisindeler."
"Bu paketi, en iyisini elde etmek için sadece bir antrenman seanslarının olduğu bir sprint hafta sonuna getirmiş olmaları gelişim programlarına ne kadar güvendiklerini gösteriyor."
"Kaç takım böyle bir şey yapmaya cesaret eder bilmiyorum."
“Mercedes de güncelleme yaptı ama onlardan duyduğunuz tek şey pistte gördüklerini rüzgar tünelinde göremedikleri."
"Bu yüzden McLaren'ın yaptığı harika bir hamleydi. Şimdi Oscar Piastri'nin de Imola'da yeni güncellemeyi alması bekleniyor."
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