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Formula 1 Avustralya GP

Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"

Sky F1 yorumcusu Karun Chandhok, Mercedes'in 2024 sezonuna kötü başlamasının sorumluluğunun takım patronu Toto Wolff ve teknik direktör James Allison'a yüklememesi gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Steve Etherington / Motorsport Images

F1'in yer etkisi kurallarının 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana sadece tek bir yarış galibiyetiyle sınırlı kalan Mercedes, bu sezon W15 aracıyla düzenli zafer mücadelesine geri dönmeyi umuyordu.

Ancak takım, yeni sezonun üç yarışının ardından henüz bir podyum elde edemedi ve Mercedes, geçtiğimiz hafta sonu Melbourne'de düzenlenen Avustralya Grand Prix'sinde Haziran 2021'den bu yana ilk kez bir yarışta puan alamadı.

W15'in yetersiz performansı, Allison'ın kış boyunca Mercedes'in 2024 aracıyla 'oldukça iddialı bir program' oluşturduktan sonra hem Pilotlar hem de Takımlar Dünya Şampiyonalarını kazanmayı hedeflediğini iddia etmesinin ardından geldi.

Mercedes'in yaşadığı uzun süreli sıkıntılar, takımın üçte bir hissedarı olan Wolff'ün durumu tersine çevirmek için doğru kişi olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Ancak Chandhok hem Wolff'ü hem de Allison'ı savunmak için atağa geçti ve takımın sorunlarından onları sorumlu tutmanın haksızlık olacağını iddia etti.

Karun Chandhok

Karun Chandhok

Fotoğraf: Shameem Fahath

"Bir takımda tek bir kişiyi suçlamak doğru değildir."

"Toto ve James takımın nihai liderleridir ve bu nedenle genel performans için bireysel departmanlardaki insanlardan daha fazla sorumluluk taşırlar, ancak aracı tasarlayanlar ya da detaylarını inceleyenler onlar değildir."

"Toto'yu ya da James'i takımdan göndermenin sorunu çözeceğini sanmıyorum."

"Yapmaları gereken şey Red Bull'un neyi doğru yaptığını ve bu inanılmaz performansı nasıl ortaya çıkardığını anlamak."

"Bu, Red Bull'dan bazı insanları takıma getirmek anlamına gelebilir. Toto ve James burada devreye giriyor. Önemli olan takımda doğru insanları topladıklarından emin olmak."

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