Chandhok: "Williams, Honda ile anlaşmayarak hata yaptı"

McLaren, 2017 yılının ardından Honda ile yollarını ayırma kararı aldı ve sonrasında Japon üreticinin kiminle çalışmaya başlayacağı belirsizdi.

Ama hem Toro Rosso hem de Red Bull, kısa süre içerisinde Japon üreticiyle anlaştılar ve geçen yıl Red Bull&Honda ortaklığın ilk galibiyeti geldi.

Williams geçmişte Honda ile çalışma fırsatına sahipti ancak Mercedes'le kalmayı tercih etti ve kötü geçen iki yılın ardından takımı satma kararı aldı.

O dönem Honda'nın Williams'a finansal destek sağlayabileceği dahi konuşuluyordu.

Karun Chandhok'a göre Williams'ın hatalarından birisi de buydu.

“Williams'ın daha iyi neler yapabileceği hakkındaki tüm bu makaleleri okumak ilginç geliyor. Adrian Newey'nin gitmesine izin vermekten tutun da BMW ile olan ilişkisinin solandırılmasına kadar çok fazla şey yazıldı. Ama bunlar çok uzun zaman önceydi ve son zamanlarda iki kritik nokta vardı: tabii ki daha büyük takımlardan biriyle ya da Honda ile anlaşma yapmamalarından bahsediyorum."

“Geriye dönüp baktıklarında bunu ortalık yerde söylemeyeceklerdir, ama bana göre Honda anlaşması daha aktif bir şekilde takip edilmesi gereken bir anlaşma olmalıydı.”

"Bunun Red Bull için ne kadar işe yaradığına bir bakın. Hepimiz Honda için her şeyin yoluna gireceğine ikna olmuştuk. Onlarla işbirliği yapmalısınız, tamamen farklı bir kültürleri var. Bu, McLaren ile çalışmadı, ama Red Bull'a bakarsanız Honda'nın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanıyorlar."

"Şimdi geriye baktığınızda Williams-Honda kombinasyonunun Red Bull-Honda ile aynı şeyi yapıp yapamayacağını merak ediyorsunuz. Honda kesinlikle bir şeyler inşa etmek için gerekli parayı yatırırdı."