Chandhok: "Vettel, Red Bull sürücü programının başına geçmeli"

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Dört şampiyonlukla ismini F1 tarihine büyük harflerle yazdıran Vettel, 2022 sezonunun ardından emekliye ayrılarak 16 senelik kariyerine nokta koydu.

Emeklilik kararı, Alman pilotun Formula 1'e olan ilgisini kaybettiği anlamına gelmiyor; Vettel'in kendisi de biraz dinlenip evde ailesiyle vakit geçirdikten sonra padoktan çok uzun süre uzak kalmayacağını kabul ediyor.

Sky Sports yorumcusu Karun Chandhok'a göre ise kendisi için en ideal rol belli: Red Bull sürücü programının başına geçmek ve genç sürücülere yol göstermek!

Sky F1'in sezon değerlendirmesinde konuşan Chandhok, "Sebastian için mükemmel rol Red Bull sürücü programının başına geçmek."

"Kendisi yeni nesil sürücülere yarış pistinde nasıl profesyonel olunacağı konusunda akıl hocalığı yapmakta çok iyi olacaktır, aynı zamanda daha geniş bir dünyada neler olup bittiğinin de farkında."

"Ama onun mirası benim için her zaman parmak sallayarak kazandığı şampiyonluklar olacak çünkü o dönemde tek kelimeyle muhteşemdi, değil mi?" dedi.

Vettel'in neden kendi ülkesinde asla Michael Schumacher kadar destek göremediği konusuna da değinen Chandhok, "Sky Almanya'daki meslektaşlarımızla bu konuyu konuştum, halkın neden ona hiç yönelmediğini sordum."

"Sanırım bunun en önemli nedenlerinden biri Michael'ın ilk büyük çıkış yapan yıldız olmasıydı. Daha önce Jochen Mass gibi isimler yarışmıştı ama başarı elde eden ilk pilot Michael'dı."

"Sebastian'a ise hiçbir zaman tam olarak ısınamadılar çünkü en iyi araca ve en iyi takıma kolayca ulaştığını düşünüyorlardı." dedi.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Chandhok'un ardından söz alan Croft, "Sebastian Vettel'in mirası Monty Python, Only Fools & Horses ve İngiliz sitcom'larına meraklı genç bir adam olarak padokta yürümesiyle başladı."

"Hızlı olduğunu gösterdi, BMW Sauber'deki ilk yarışında puan aldı, 2008'de Toro Rosso'da o harika galibiyeti elde etti ve ardından Dünya Şampiyonu oldu. Hızlı olduğunu biliyor ve günün birinde şampiyon olabileceğini düşünüyorduk.

"Onun spora bıraktığı miras son birkaç yılda yaşananlar olacak. Ferrari'deki zincirlerinden kurtulduğunda pist dışında da sesini duyurmaya başladı. Pazar öğleden sonra daireler çizerek yarışmak dışındaki şeylere önem veriyordu, bana göre şu anda Vettel hakkında konuşurken bunu göz ardı edemezsiniz."

"Bir adamın alamet-i farikası sadece hızı ve dehası hakkında konuşmak değil, aynı zamanda sosyal vicdanı hakkında da konuşmaktır. Umarım başkaları da onu örnek alır." dedi.