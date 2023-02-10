Chandhok: "Verstappen, Hamilton'ın 2017'de attığı adımı tekrarladı"

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Max Verstappen, geçen sezon rahat şekilde kariyerinin ikinci şampiyonluğunu almayı başardı. Hollandalı sürücü, ikinci şampiyonluğuna giden yolda tam 15 yarış kazandı ve bitime dört yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

RB18 de genel olarak en iyi araç olduğunu kanıtladı ve takımın 2013'ten sonra ilk şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı.

Şu anda Sky Sports'ta analist olarak görev yapan eski Formula 1 pilotu Karun Chandhok, tam da bu nedenle şampiyonluğun favorisi olarak Red Bull ve Verstappen'i işaret etti.

Autosport dergisine konuşan Chandhok, "2023 için Max Verstappen ve Red Bull Racing'den başka birini favori olarak göstermek zor."

"Max'i F3'te yarışırken gördüğümde dünyanın en yetenekli sürücülerinden biri olduğu zaten belliydi ama şimdi deneyim ve şampiyonluğun verdiği özgüvene sahip."

"Max geçen yıl yarışı ilk turda kazanmak zorunda olmadığını biliyordu. Pazar günü aracını, en iyi performans aralığına getirdiği sürece, pole pozisyonunu almamasının önemli olmadığını da biliyordu."

"Bunların hepsi, Lewis Hamilton'ın 2017'de bir sonraki seviyeye geçtiğinde, keşfettiğini gördüğüm şeyler. Max de aynısını yaptı."

"Red Bull'a gelirsek, açıkçası F1'de başarı başarıyı getirir. Geçen yıl baskın bir araca sahip oldukları için, odak noktasını erkenden 2023'e kaydırma imkanları vardı."

"Üstelik performans anlamında daha iyi bir noktadan başlıyorlar."

"Adrian Newey, Rob Marshall, Pierre Wache ve Paul Monaghan'dan oluşan süper teknik ekip değişmeden kaldı."

"Her zamanki gibi açlar ve yenilmeleri zor olacak." dedi.