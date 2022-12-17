Chandhok: "Verstappen-Hamilton mücadelesi, diğer sürücüler arasındaki rekabetten farklı"

Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonu hem Max Verstappen hem de Red Bull Racing için tarihi bir yıl olarak raflardaki yerini aldı.

Bilindiği gibi her iki dünya şampiyonluğu da Milton Keynes'e gitti ve Verstappen "bir sezonda en çok galibiyet alan pilot" rekorunu kırdı. Bu üstünlük, şampiyonun son yarışın son turuna kadar belli olmadığı 2021'le tezat oluşturuyor.

Sky Sports analistleri, Verstappen'in ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2022'de ileriye doğru bir adım daha attığı konusunda hemfikirler.

Ancak Brezilya GP'deki olaydan yola çıkan Karun Chandhok'a göre Verstappen ve Hamilton arasındaki rekabet çok farklı bir düzeyde.

Chandhok, "Lewis yıllarca kraldı ve kendi neslinin öne çıkan adamıydı."

"Max muhtemelen onu tahtından indirmek için ona karşı daha fazlasını göstermesi gerektiğini düşündü."

"Charles Leclerc, George Russell ve Carlos Sainz'ı kendi jenerasyonun rakipleri olarak görüyor ve bu nedenle muhtemelen onlara karşı biraz daha farklı yarışıyor." dedi.

Hamilton'ın motivasyonu

Chandhok, bu yıl puan olarak George Russell'a geçilen Hamilton'ın yıl başında motivasyonuyla alakalı bazı problemler yaşamış olabileceği görüşünde.

Chandhok, "Bu yılın başında Lewis'in motivasyonunun yerinde olmadığına eminim. Şahsen bunu anlayabiliyorum. Onun durumu bana biraz 1993'teki Ayrton Senna'yı hatırlattı."

"Kendi jenerasyonunun 1 numarası olmaya alışmış bir sürücü, ilk yarışa geldiğinde 'Tanrım, bu araçla ancak üçüncü olabilirim' diye düşündü."

"Barselona'ya gittiğimizde durum yavaş yavaş değişti ve mücadeleye geri döndü." dedi.

Öte yandan Russell da Mercedes'teki ilk sezonunda Chandhok üzerinde harika bir izlenim bıraktı.

"Bu yılın başlarında Russell için işler çok iyi görünüyordu, hatta sıralama turlarında Lewis'i düzenli olarak geçmeyi başardı."

"Ardından Lewis kendini buldu ve George için Lewis'in önünde kalmayı başaramadığı bir dönem başladı."

"Russell o zaman bir süre oturup düşünmüş olmalı. Ancak Brezilya'da kazandığı zafer de dahil olmak üzere, yıl sonundaki toparlanma şekliyle büyük bir övgüyü hak etti."

"Gelecek yıl Mercedes'te ikisinin nasıl gelişeceğini görmek büyüleyici olacak."