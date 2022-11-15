Chandhok: "Verstappen, 'dar görüşlü' bir karar verdi"

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Yarışa geç dahil olan güvenlik aracı sonrası yeniden startta Perez, orta lastiklerle zorluk yaşadı. Bu sebeple Red Bull, Perez'e takım arkadaşı Verstappen'in onu geçmesine izin vermesini söyledi.

Red Bull takımının amacı, Verstappen'in önce Fernando Alonso'yu; ardından Perez'in Pilotlar Şampiyonası ikinciliği için rakibi olan Charles Leclerc'i geçerek Ferrari pilotunun önemli puanlar almasını engellemekti.

Verstappen'e Alonso'yu geçememesi durumunda yerini Perez'e geri vermesi söylendi. Ancak Verstappen, herhangi bir geçiş yapamamasına rağmen yerini geri vermedi.

Perez, Verstappen'e yardımcı olacak pek çok şey yapmasının ardından Hollandalı'nın gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi ve oldukça öfkeliydi, Verstappen ise Red Bull'a, bu talebi görmezden gelmesinin birtakım 'nedenleri' olduğunu söyledi.

Ancak Chandhok, Verstappen'in dar görüşlü bir karar aldığını düşünüyor.

Sky Sports F1'e konuşan Chandhok, "Bunu yapmasının sebebini anlayamıyorum çünkü çoktan şampiyonluğu kazandı. Ayrıca oldukça dar görüşlü bir karar çünkü Checo'nun şampiyonada bu puana ihtiyacı olacağını biliyor."

"Kendisinin geçen yıl Abu Dabi'de ve bu yıl bazı yarışlarda Perez'e ihtiyacı vardı."

"Ayrton Senna'dan örnek verelim: 1991'de Japonya'da takım arkadaşı için galibiyetten vazgeçti, çünkü Gerhard Berger'i takımda istiyordu." dedi.

Chandhok'un yarış pilotu arkadaşı ve uzman Naomi Schiff, Verstappen'in Red Bull'da olduğu gibi; bir takımda açık ara lider olmak için 'belirli bir bencillik' gerektiğini söyledi, ancak pilotlar arasında halk tarafından bilinmeyen bir şey olduğunu da hissettiğini ekledi.

Schiff, "Ortada kısasa kısaslık bir durum var mı bilmiyorum."

"Ama bir takımda lider pilot olmak için belli bir bencillik gerektiğini düşünüyorum."

"Her zaman lehinize olacak bir durum olması gerekmez, ama ortada bir şeyler olduğu çok açık. Bu belki tahmin edebileceğimiz bir şeydir, belki de bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyoruzdur. Belki de durum Max için sadece, 'beni geçerse ona yardım etmem' şeklindedir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Chandhok, Schiff'in değerlendirmesine katıldığını ve bunun, Verstappen'in kendisini Red Bull takımında nasıl gördüğü ile alakalı olduğunu belirtti.

Chandhok, "Naomi'nin söylediklerine katılıyorum, Max sadece kendini düşünen ve 'ben bu takımın lider pilotuyum' diyen bir pilot."

"O anda kokpitteyken, buradaki diğer faktörlerin hepsini düşünmüyor. Bu yüzden bu durum, kendisini takımın lider pilotu olarak düşünmesiyle ilgiliydi." dedi.

Perez ve Verstappen, son yarışa eşit puanda gidiyor ve Perez'in Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci olabilmesi için Abu Dabi yarışını Leclerc'in önünde bitirmesi gerekiyor.