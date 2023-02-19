Chandhok: "Tsunoda'nın bu yıl öne çıkmaktan başka çaresi yok"

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Nyck de Vries, geçen yılki Monza yarışında Williams pilotu Alexander Albon'un yerini almış ve ilk yarışından puanla ayrılmıştı.

Hollandalı pilotun performansı rakip takımların dikkatini çekti ve Helmut Marko, kendisine 2023 için teklif yaptı.

Sonuç olarak De Vries, AlphaTauri ile sözleşme imzaladı ve yeni sezonda Yuki Tsunoda ile takım arkadaşı olacak.

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri 1 / 1 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Her iki pilotun da tek yıllık anlaşması var ve özellikle Tsunoda üzerindeki baskı çok fazla çünkü geride kalan iki yılda bekleneni veremedi.

Bundan ötürü eski F1 pilotu Karun Chandhok, Tsunoda için önemli bir yıl olacağını düşünüyor,

Autosport dergisine konuşan Chandhok, "Nyck'e çaylak demek garip geliyor. Bana göre uzun zamandır buralarda."

"Nyck inanılmaz hızlı bir sürücü ve F1'de yarışma şansını hak ediyor. AlphaTauri'de bu fırsatı yakaladığı için onun adına inanılmaz mutluyum."

"Diğer taraftan Yuki'nin bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atması gerekiyor."

"Şu anda takımdaki en deneyimli isim o ve F2'de Ayumu Iwasa onun koltuğuna göz dikmiş durumda. Bu yüzden Nyck'i yenmesi gerekiyor."

"De Vries'in üzerinde baskı yok. Yeteneğinin hakkını tam olarak verebilir." dedi.