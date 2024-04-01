Chandhok: "Sainz, koltuk için Toto'yu her gün aramalı"

Şampiyonanın ilk yarışından önce Ferrari tarafından sözleşmesi uzatılmayan ve Charles Leclerc'in takım arkadaşı olarak Lewis Hamilton'ı seçmesinin ardından İspanyol pilot, 2024' iyi bir başlangıç yaptı.

Bahreyn'de podyumda Red Bull ikilisine katılan Sainz, Suudi Arabistan sıralama turlarından saatler önce geçirdiği apandisit ameliyatının verdiği acı ve rahatsızlığa rağmen Avustralya'da SF-24'e geri dönerek Grand Prix'yi kazandı.

İki yarış haftasonunda 40 puan toplayan Sainz, Pilotlar Şampiyonasında dördüncü sırada, son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Charles Leclerc'in ise yedi puan gerisinde yer alıyor.

Ancak Sainz'ın Ferrari'den ayrıldığında Audi'ye geçeceği uzun süredir varsayılsa da, zaman ilerledikçe İspanyol pilotun geleceğiyle ilgili soru işaretleri arttı.

Bugün Audi'nin Sauber/Stake olduğu düşünüldüğünde, Sainz'in pistteki formu önümüzdeki bir ya da iki yıl, hatta en kötü ihtimalle üç yıl boyunca puanlardan daha fazlasını hak eden bir sürücü olduğunu gösteriyor.

Chandhok, Sainz'ın bir sonraki adım olarak Audi'ye gitmesinin sürücünün istediği bir şey olup olmadığını merak ediyor.

Eski F1 pilotu Sky Sports'a verdiği demeçte, "Herkes onun 2026'da Audi'ye gideceğini varsayıyor. Neden oraya gitmek istediğini anlamıyorum ve oraya gitmek istediğini de sanmıyorum."

"Bence kariyerinin ilerleyen dönemlerinde gitmeyi düşünecek ama Audi 2026'da Dünya Şampiyonluğunu kazanmayacak. 2027 ya da muhtemelen 2028'de kazanabilirler."

"Sainz Audi'ye gittiğinde, diyelim ki 2029'da şampiyonluk yarışına katıldığında, 38 yaşında olacak."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Şu an onun kariyerinin en parlak dönemi! Yeni kurulmuş bir takımla bunu boşa harcamayı göze alamaz."

"Mercedes'in koltuğuna oturmak için elinden gelen her şeyi yapmalı."

"Her gün Toto'ya telefon açıp neden Charles Leclerc'e denk olduğuna dair mümkün olan her ölçütü ve tabloyu göndermeli." dedi.

Wolff'a Avustralya GP'sinden sonra Sainz'ın Lewis Hamilton'ın yerine geçme şansı soruldu.

Kesin bir evet ya da hayır demeyi reddeden Mercedes takım patronu Wolff, "Mevcut olan ya da bizim için ilginç olabilecek isimlerin hepsinin lehine argümanlar var."

"Çok genç olanlar da olabilir, en iyi yıllarını yaşayan çok olgun olanlar da. Ya da Carlos."

"Bu zor bir seçim çünkü gerçek bir kriter yok, biri için bir kriter var ve her şey diğerini işaret ediyor gibi değil."

"Sadece bir adım geri çekilip durumu izlemek istiyorum. Çünkü bahsi geçen bazı isimler başka takımlara imza atabilir ve bu yüzden sadece duruma bakıyorum." dedi.