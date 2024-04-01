Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Chandhok: "Sainz, koltuk için Toto'yu her gün aramalı"

Eski Formula 1 pilotu Karun Chandhok, Carlos Sainz'in Mercedes koltuğunu garantilemek için Toto Wolff'u "her gün" araması gerektiğini söylüyor.

Burak Yasul
Güncel:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, is sprayed with Champagne on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, is sprayed with Champagne on the podium

Zak Mauger / Motorsport Images

Şampiyonanın ilk yarışından önce Ferrari tarafından sözleşmesi uzatılmayan ve Charles Leclerc'in takım arkadaşı olarak Lewis Hamilton'ı seçmesinin ardından İspanyol pilot, 2024' iyi bir başlangıç yaptı.

Bahreyn'de podyumda Red Bull ikilisine katılan Sainz, Suudi Arabistan sıralama turlarından saatler önce geçirdiği apandisit ameliyatının verdiği acı ve rahatsızlığa rağmen Avustralya'da SF-24'e geri dönerek Grand Prix'yi kazandı.

İki yarış haftasonunda 40 puan toplayan Sainz, Pilotlar Şampiyonasında dördüncü sırada, son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Charles Leclerc'in ise yedi puan gerisinde yer alıyor.

Ancak Sainz'ın Ferrari'den ayrıldığında Audi'ye geçeceği uzun süredir varsayılsa da, zaman ilerledikçe İspanyol pilotun geleceğiyle ilgili soru işaretleri arttı.

Bugün Audi'nin Sauber/Stake olduğu düşünüldüğünde, Sainz'in pistteki formu önümüzdeki bir ya da iki yıl, hatta en kötü ihtimalle üç yıl boyunca puanlardan daha fazlasını hak eden bir sürücü olduğunu gösteriyor.

Chandhok, Sainz'ın bir sonraki adım olarak Audi'ye gitmesinin sürücünün istediği bir şey olup olmadığını merak ediyor.

Eski F1 pilotu Sky Sports'a verdiği demeçte, "Herkes onun 2026'da Audi'ye gideceğini varsayıyor. Neden oraya gitmek istediğini anlamıyorum ve oraya gitmek istediğini de sanmıyorum."

"Bence kariyerinin ilerleyen dönemlerinde gitmeyi düşünecek ama Audi 2026'da Dünya Şampiyonluğunu kazanmayacak. 2027 ya da muhtemelen 2028'de kazanabilirler."

"Sainz Audi'ye gittiğinde, diyelim ki 2029'da şampiyonluk yarışına katıldığında, 38 yaşında olacak."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Şu an onun kariyerinin en parlak dönemi! Yeni kurulmuş bir takımla bunu boşa harcamayı göze alamaz."

"Mercedes'in koltuğuna oturmak için elinden gelen her şeyi yapmalı."

"Her gün Toto'ya telefon açıp neden Charles Leclerc'e denk olduğuna dair mümkün olan her ölçütü ve tabloyu göndermeli." dedi.

Wolff'a Avustralya GP'sinden sonra Sainz'ın Lewis Hamilton'ın yerine geçme şansı soruldu.

Kesin bir evet ya da hayır demeyi reddeden Mercedes takım patronu Wolff, "Mevcut olan ya da bizim için ilginç olabilecek isimlerin hepsinin lehine argümanlar var."

"Çok genç olanlar da olabilir, en iyi yıllarını yaşayan çok olgun olanlar da. Ya da Carlos."

"Bu zor bir seçim çünkü gerçek bir kriter yok, biri için bir kriter var ve her şey diğerini işaret ediyor gibi değil."

"Sadece bir adım geri çekilip durumu izlemek istiyorum. Çünkü bahsi geçen bazı isimler başka takımlara imza atabilir ve bu yüzden sadece duruma bakıyorum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Collins: "Vettel, kendisine iyi bir araç verilirse dönebilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Collins: "Vettel, kendisine iyi bir araç verilirse dönebilir"

Collins: "Vettel, kendisine iyi bir araç verilirse dönebilir"

Formula 1
Japonya GP
Collins: "Vettel, kendisine iyi bir araç verilirse dönebilir"
Jordan: "Wiliams'ın yaptığı hata kabul edilemez"

Jordan: "Wiliams'ın yaptığı hata kabul edilemez"

Formula 1
Avustralya GP
Jordan: "Wiliams'ın yaptığı hata kabul edilemez"
Alonso, Aston Martin ile WEC programına açık

Alonso, Aston Martin ile WEC programına açık

Formula 1
Alonso, Aston Martin ile WEC programına açık

Son Haberler

İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.

İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.

F1 Formula 1
İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.
Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"

Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"
Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı

Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı

SBK World Superbike
Barcelona
Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı
Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"

Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"

F1 Formula 1
Japonya GP
Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye