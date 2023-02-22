Chandhok: "Red Bull artık Britanya'da popüler değil"
Eski F1 pilotu olan uzman Karun Chandhok, Red Bull'un İngiliz taraftarlar arasında popüler olmadığını düşünüyor.
Milton Keynes merkezli takım, geçtiğimiz sezon hem Pilotlar hem de Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandı.
Ancak İngiliz F1 taraftarlarının büyük çoğunluğunun yedi kez şampiyon olan Lewis Hamilton'ı desteklemesiyle Mercedes, Britanya'da tercih edilen takım haline geldi.
Autosport podcast'inde konuşan Chandhok şunları söyled: "Bu oldukça komik çünkü geçen yıl Abu Dabi'de Red Bull'dan insanlarla konuştuğumu ve son iki Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmalarına ve sezonu domine etmelerine rağmen ne kadar garip bir şekilde kendilerini İngiliz taraftarlar arasında 'sevimsiz hale geldiklerini' söylediğimde bundan bahsetmiştik."
"Ancak bence bunun birkaç nedeni var."
"Takımın İngiliz pilotları yok ve bu yüzden bu ülkedeki insanlar Red Bull'un Lewis'e karşı olduğunu düşündüler."
"George [Russell] ile birlikte Mercedes'te iki Britanyalı var. Bence, Ferrari dışında, taraftarların takımdan çok pilota yöneldiği şeklindeki eski söz hâlâ doğru."
Lewis Hamilton, Mercedes
Fotoğraf: Mercedes AMG
"Ve kesinlikle bu ülkede Red Bull o kadar da popüler değil, bence popülerlikleri azaldı."
2021'de Verstappen ve Hamilton arasındaki rekabet kıran kırana geçmiş ve Abu Dabi Grand Prix'sinde tartışmalı bir şekilde sona ermişti. Bu olaydan sonra spor ve taraftarlar ikiye ayrıldı. Ancak Chandhok, takım tarafından bu durumun daha iyi bir şekilde ele alınabileceğini düşünüyor.
Chandhok, "'Bravo Lewis, harika bir mücadeleydi, şampiyon olamaman çok üzücü.' diyebilirlerdi."
"Eğer durumu ele alma biçimlerini ve kelimelerini dikkatli seçmiş olasalardı haberlerde onlara yönelik olan olumsuzluk dalgası sınırlandırılabilirdi." dedi.
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