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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Chandhok: "Rakip takımların gözü Red Bull'un arka kanadında"

Eski Formula 1 pilotu Karun Chandhok, ilk seansta yaşananların ardından bazı takımların Red Bull'un arka kanadı için FIA'ya gittiğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Chandhok: "Rakip takımların gözü Red Bull'un arka kanadında"
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Bakü'deki ilk antrenman seansında Max Verstappen'in arka kanadının DRS aktif edildiği zaman düzlüklerde yalpaladığı görülüyordu.

Bu durum tüm seans boyunca devam etti ve Red Bull takım patronu Christian Horner, bunun bilerek yaptıkları bir şey olmadığını dile getirdi.

Takım, ikinci seansın başlangıcına kadar bu sorunu çözemedi ve bazı takımların bu konuda FIA ile görüştüğü iddia ediliyordu.

Bu takımların kimler olduğu bilinmiyor ancak yorumcu Karun Chandhok'a göre zaten FIA ile iletişimdeler ve bu konuda bir cevap istiyorlar.

Chandhok, "Red Bul'un DRS'si şu anda padokta  büyük bir tartışma konusu."

"Bazı takımların bunun hakkında konuşmaya başladığını ve neler olduğunu merak ettiğini biliyorum."

"Eminim bundan mutlu değiller ve şüphesiz FIA'dan bu konuda bir açıklama isteyecekler." dedi.

Öte yandan araçların düzlüklerdeki dalgalanma miktarı da ilk seansların tartışma konusuydu ve Chandhok'a göre Red Bull en az zıplayan takımdı.

"Red Bull'un düzlüklerde biraz zıpladığını görebiliyoruz fakat diğer takımlarınki kadar aşırı değil."

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