Chandhok: "Pilotlar takım oyuncusu gibi davranmalı ve maaşlarını azaltmalı"

Formula 1, 2020 sezonuna bir türlü başlayamadı ve 5 Temmuz'da yapılacak olan Avusturya Grand Prix'sinden önce başlaması da beklenmiyor.

Bundan ötürü de sezonun başlangıçta planlanandan daha farklı olması ve çok daha az yarış olması bekleniyor.

Bu ara nedeniyle takımlar zaten maddi anlamda büyük bir kayıp yaşamaya başladılar ve iptal edilen yarış yine takımlara maddi kayıp olarak dönüyor.

Çoğu takım, çalışanlarının maaşlarını büyük oranda kesti ve bazılarını ücretsiz izne çıkardı.

McLaren, Haas, Renault, Racing Point ve Williams şimdiye kadar bu yolu seçen takımlardan bazıları.

Ayrıca McLaren, Racing Point ve Williams pilotlarının maaşlarında da kesinti yapıldı. Sebastian Vettel de maaşını azaltma konusunda Ferrari ile görüştüğünü doğruladı.

Eski F1 sürücüsü Karun Chandhok, Sky Sports'a verdiği demeçte bunu her pilotun yapması gerektiğini söyledi.

Eski F1 pilotu "Bu konuşmanın padok boyunca yayıldığını düşünüyorum."

"Sonuç olarak bir sürücünün açısından bakarsanız, sözleşmede yapılması gereken 22 yarış yapılmıyorsa, daha az maaş ödenmesi gerektiğini söyleyen bir madde var."

“Eminim bu şekilde görmüyorlar ve yöneticileri de bu şekilde görmüyor, ama bence bu noktada hepsinin takım oyuncuları olması gerekiyor."

"Gunther Steiner sürücülere gidecek ve ‘Bakın çocuklar, burada sponsorlardan veya organizatörlerden biraz daha az para alacağız, sizin bir şeyler yapmanıza ihtiyacım var' diyecek ve bir çeşit anlaşma yapacak."

"Sürücülerin hayır diyeceğini düşünmüyorum." dedi.

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