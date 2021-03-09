Chandhok: ‘’Perez hazır olduğunu gösterdi’’

Max Verstappen’in 2021 için partnerinin kim olacağı spekülasyonları sonrasında, Perez’in Alex Albon’un yerini alacağı açıklandı.

Meksikalı pilot, 2020 yılını Sürücüler Şampiyonası’nda dördüncü tamamlamasının ardından yeni takıma geçecek. Chandhok, 2013’teki McLaren sezonunun aksine, Perez’in üst düzey bir takıma bu sefer hazır olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'un Hollanda versiyonuna konuşan Chandhok, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Perez, tüm sürücülerin arasından en iyi seçenekti.’’

‘’Daniel Ricciardo’nun Red Bull’un ayrılışı son sezonlarda daha da belirgin hale geldi. Pierre Gasly de, Alex Albon da, Ricciardo’nun yarışabildiği Max Verstappen’le yarışamıyordu.’’

‘’Perez, 2013 yılında McLaren’da olmadığı olgunluğa şimdi sahip olduğunu gösterdi. Üst düzey bir takımda artık ikinci şansı var, bu çok az sürücünün sahip olduğu bir şey.’’

Tek turluk hıza baktığımızda Perez griddeki en hızlı isimlerden biri olmasa da, başka bir çok alanda iyi iş çıkarıyor.

Özellikle lastik korumayı başarabiliyor ve bu strateji açısından önemli bir avantaj.

Chandhok, Perez’in COVID-19 nedeniyle iki yarış kaçırmış olmasına rağmen şampiyonayı dördüncü bitirmesinin ne kadar istikrarlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

‘’Pirelli dönemindeki lastik yönetiminde neredeyse Lewis Hamilton ve Verstappen kadar iyi.’’

‘’2020’de sıralama turlarında da kendini geliştirebildi. COVID-19 kapmasının ardından iki yarış kaçırdı ve Abu Dhabi’de de yarış dışı kalmasına rağmen şampiyonayı dördüncü bitirdi.’’

‘’Bu onun sürekli puan topluyor olabilme yeteneği hakkında çok şey söylüyor.’’