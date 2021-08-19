Chandhok, Norris'in geleceğin yıldızlarından olduğunu düşünüyor

Yedi kez Grand Prix kazanan Daniel Ricciardo'yla takım arkadaşı olan Norris için zor bir sezon geçireceği görüşleri vardı ancak durum çok da beklenilen gibi olmadı.

Ricciardo puan almakta zorlanırken, Norris üç kez podyuma çıktı ve bu sezon bitirdiği her yarıştan puan aldı. Ayrıca şu anda sürücüler şampiyonasında hem Mercedes'ten Valtteri Bottas'ın hem de Red Bull'dan Sergio Perez'in önünde üçüncü sırada yer alıyor.

Chandhok da Norris'in ''geleceğin yıldızlarından biri'' olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Sky Sports'a Norris hakkında konuşan Chandhok şu ifadeleri kullandı: ''İngiliz pilot bu sezonun gerçek yıldızı oldu.''

''Dürüst olmak gerekirse, Daniel Ricciardo'nun McLaren'a katılacağını duyduğum zaman Lando'nun başının belada olacağını düşünmüştüm ancak aslında bu sezon Norris'in ününü, Formula 1'in geleceğinin yıldızlarından biri olarak sağlamlaştırdı.''

''Pist üzerinde iyi performanslar göstermesi ve pist dışında da alçak gönüllü, eğlenceli ve karizma sahibi biri olarak dengelemesi onun tüm dünyadan taraftar kazanmasına yol açtı. Britanya Grand Prix'sinde başka herhangi bir sürücüden fazla kendi ürünlerini satıyorsanız, bir şeyi doğru yapıyorsunuz demektir.''

''Bu yıl gördüğümüz Lando çok farklı. Telsizde yaptığı şakacı yorumlar gitti ve bunun yerine olgunluğun, McLaren'ın yarattığı hızlı ortamda çalışan biri geldi.''

''Imola'daki sıralama turlarında virajı sadece birkaç santim geniş almasına rağmen, yine de o hafta sonu, bu sezonki tüm sürücülerden daha iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim.''