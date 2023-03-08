Önceki / Red Bull, bütçe sınırı cezasına rağmen nasıl rekabetçi kalabildi? Sonraki / Hamilton: "Mercedes, W14'ü tasarlarken beni dinlemedi"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Chandhok: "Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünebilir"

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Karun Chandhok, Lando Norris'in takım değiştirmeyi düşünebileceğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Chandhok: "Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünebilir"
Haberi dinle

Sezona zorlu bir başlangıç yapan McLaren, sıralama turlarında son bölümü göremezken yarışta da dayanıklılık sorunlarından ciddi şekilde etkilendi.

İlk yarışına çıkan Oscar Piastri henüz 13. turda bir elektronik arızası nedeniyle pite gelip yarışı bırakırken, Norris ise bir pnömatik sorunu nedeniyle her 10 turda bir pite gelmek zorunda kaldı ve yarışın tamamını sonlarda geçirdi.

Elbette tüm bu sorunlar, birçok kişinin "Norris acaba McLaren'dan ayrılmayı düşünür mü" sorusunu daha sesli dillendirmesine de yol açtı. Bu kişilerden biri de yorumcu Karun Chandhok.

Sky Sports F1 Podcast'inde konuşan Chandhok, "Norris'in Ferrari ya da Red Bull'a geçmeyi düşüneceğini söyleyebilirim."

"McLaren'in geldiği noktaya baktığımızda, sezon öncesinde Zak'in [Brown] dört yıllık bir sözleşme imzalayarak harika bir iş çıkardığını konuşuyorduk."

"Sözleşmede bir çıkış maddesi olup olmadığını merak ediyorum; örneğin McLaren iki yıl üst üste takımlar şampiyonasını ilk dörtte bitiremezse Lando için başka bir takımla görüşme seçeneği var mı?"

"İlk üç takımın dışında, Fernando [Alonso] ve Lando griddeki en iyi iki pilot, dolayısıyla kendisinin son bölüme kalmakta bile zorlanması hayal kırıklığı yaratmış olmalı." dedi.

Ayrıca okuyabilirsiniz:
paylaşım
yorumlar

Red Bull, bütçe sınırı cezasına rağmen nasıl rekabetçi kalabildi?

Hamilton: "Mercedes, W14'ü tasarlarken beni dinlemedi"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Sargeant, ilk yarış hafta sonundan genel olarak mutlu ayrılıyor

Sargeant, ilk yarış hafta sonundan genel olarak mutlu ayrılıyor

Formula 1
Bahreyn GP

Sargeant, ilk yarış hafta sonundan genel olarak mutlu ayrılıyor Sargeant, ilk yarış hafta sonundan genel olarak mutlu ayrılıyor

Szafnauer, bütçe sınırındaki açığa bir kez daha dikkat çekti

Szafnauer, bütçe sınırındaki açığa bir kez daha dikkat çekti

Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer, bütçe sınırındaki açığa bir kez daha dikkat çekti Szafnauer, bütçe sınırındaki açığa bir kez daha dikkat çekti

Horner, ağırlık sorununun ortadan kalkmasından memnun

Horner, ağırlık sorununun ortadan kalkmasından memnun

Formula 1
Bahreyn GP

Horner, ağırlık sorununun ortadan kalkmasından memnun Horner, ağırlık sorununun ortadan kalkmasından memnun

Son Haberler

Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!

Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!

NAS NASCAR Cup

Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor! Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!

Hamilton: "Aston Martin aracının yarısı bize ait"

Hamilton: "Aston Martin aracının yarısı bize ait"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton: "Aston Martin aracının yarısı bize ait" Hamilton: "Aston Martin aracının yarısı bize ait"

Stella: "Bahreyn'de beklediğimizden hızlıydık"

Stella: "Bahreyn'de beklediğimizden hızlıydık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Stella: "Bahreyn'de beklediğimizden hızlıydık" Stella: "Bahreyn'de beklediğimizden hızlıydık"

Rossi: "100 yarışlık planımıza sadığız"

Rossi: "100 yarışlık planımıza sadığız"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Rossi: "100 yarışlık planımıza sadığız" Rossi: "100 yarışlık planımıza sadığız"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.