Chandhok: "Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünebilir"

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Sezona zorlu bir başlangıç yapan McLaren, sıralama turlarında son bölümü göremezken yarışta da dayanıklılık sorunlarından ciddi şekilde etkilendi.

İlk yarışına çıkan Oscar Piastri henüz 13. turda bir elektronik arızası nedeniyle pite gelip yarışı bırakırken, Norris ise bir pnömatik sorunu nedeniyle her 10 turda bir pite gelmek zorunda kaldı ve yarışın tamamını sonlarda geçirdi.

Elbette tüm bu sorunlar, birçok kişinin "Norris acaba McLaren'dan ayrılmayı düşünür mü" sorusunu daha sesli dillendirmesine de yol açtı. Bu kişilerden biri de yorumcu Karun Chandhok.

Sky Sports F1 Podcast'inde konuşan Chandhok, "Norris'in Ferrari ya da Red Bull'a geçmeyi düşüneceğini söyleyebilirim."

"McLaren'in geldiği noktaya baktığımızda, sezon öncesinde Zak'in [Brown] dört yıllık bir sözleşme imzalayarak harika bir iş çıkardığını konuşuyorduk."

"Sözleşmede bir çıkış maddesi olup olmadığını merak ediyorum; örneğin McLaren iki yıl üst üste takımlar şampiyonasını ilk dörtte bitiremezse Lando için başka bir takımla görüşme seçeneği var mı?"

"İlk üç takımın dışında, Fernando [Alonso] ve Lando griddeki en iyi iki pilot, dolayısıyla kendisinin son bölüme kalmakta bile zorlanması hayal kırıklığı yaratmış olmalı." dedi.