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Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil"

Karun Chandhok, Lando Norris'in son derece yüksek bir seviyede performans gösterdiğini ancak henüz Max Verstappen seviyesinde olmadığını düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren MCL60, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Sezona geride başlayan McLaren ile Norris'in ilk sezonu pek iyi geçmese de ikinci sezonda sık sık podyum pozisyonunda yer aldı.

Şu anda Norris, Nick Heidfeld ile birlikte galibiyet almadan en çok podyum gören pilot konumunda.

Eski F1 pilotu ve şimdi Sky F1 yayıncısı olan Karun Chandhok, Katar'daki sprint yarışında galibiyet elde eden takım arkadaşı Oscar Piastri'yi de gördükten sonra Norris'in eninde sonunda o ilk galibiyeti elde edeceğine inanıyor.

Norris'in 2023'ü Verstappen'in en yakın rakibi olarak bitirip bitirmediği sorulduğunda Chandhok, şunları söyledi: "Sanırım öyle. O kadar iyi, o kadar tutarlı sürüyor ki..." 

"Yine de Katar'daki sıralama turları ve Meksika'da hata yaptığı anlar oldu, bu yüzden hâlâ Max'in seviyesinde değil."

"Ancak Lando kazanacak, bir noktada kesinlikle kazanacak."

BBC'nin Chequered Flag podcast'inde Alice Powell ve Harry Benjamin de Chandok'un görüşlerini paylaştı.

Lando Norris, McLaren, talks to the media

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, talks to the media

Powell, "[Norris'in ilk galibiyeti] inanılmaz olacak!" 

"Lando'nun telsiz mesajını şimdiden duyabiliyorum, çok heyecanlandığında çıkardığı o küçük tiz sesi çıkaracak."

Benjamin ise, "McLaren en iyi ikinci takım, Norris de şu anda en iyi ikinci araca sahip."

"Lando Norris bir gün galibiyete ulaşacak. Hepimiz birkaç yıl önceki Rusya'yı ve oradaki kalp kırıklığını hatırlıyoruz. Şu anda elinden gelen her şeyi yapıyor ve kendisi de [2023'ün sonunda] ikinciliğin umabileceğinin en iyisi olduğunu söyledi." dedi.

Sky'dan Martin Brundle, 2024'ün Norris için bir dönüm noktası olacağına inanıyor. Çünkü McLaren'in gelecek yıl da başarısız olması halinde, İngiliz pilotun sözleşmesi sona erdiğinde sadakatini bir kenara bırakması gerekeceğini düşünüyor.

Brundle, "Kariyeriniz hızla geçip gidiyorsa, seçeneklerinizi açık tutmanız gerekir." 

"Bugünlerde F1 takımlarında sadakat karşılığını veriyor. Birlikte bir şeyler inşa edebilirler ama eğer bir yıl daha zafer kazanamayacağını görürse, seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacak."

"Her halükarda, bir dünya şampiyonluğu kazanmak için mümkün olan en iyi yerde olduğundan emin olmalı." şeklinde konuştu.

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