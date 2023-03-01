Chandhok: "Mercedes ne zaman bu konseptten vazgeçecek?"

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Mercedes, 2022'de başlayan yeni teknik kurallar döneminde şampiyonluk serisini devam ettirmek amacıyla benzersiz bir tasarım ortaya koymuştu.

Bu konseptte sidepod ölümü oldukça daraltılırken, aracın geri kalan kısmı da buna göre tasarlanmıştı. Fakat yeni araç başlangıçta bekleneni veremediği gibi, Alman üreticinin başını çok ağrıttı.

Ancak Mercedes, bunun mevcut konseptten kaynaklanmadığına inandığı için, aynı tasarımı 2023'te de kullanıyor. Fakat sezon öncesi testlerde yeni araç epey dengesizdi. Hal böyle olunca kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı.

Sky Sports'a konuşan Chandhok, "Aslında bir yarış aracı tasarlamak sanat yapmak gibidir. İçerisinde Fizik ve matematik temeller olan, yaratıcı bir süreçtir."

"Tasarımcılar, Mercedes'te bir konsept geliştirdiler ve bu biraz hırpalayıcı oldu."

"Pilotları mutlu değil, takım patronu [Toto Wolff] geçen yıl takım radyosunda aracın ne kadar kötü olduğunu söyleyerek zaten sesini yükseltti."

"Şimdi de bu yıl çok iyi başlayamayan bir araçla başladılar, peki 2024'te ne olacak?"

"Bu yılın ilk startının ardından, belki de bahsettiğimiz bu -henüz kullanılamayan- potansiyeli ortaya çıkarırlar ve o zaman her şey yolunda gider."

"Fakat yapamazlarsa, o zaman ne olacak?

"Hangi aşamada bu konseptten vazgeçecekler ve '2024 için sıfırdan başlayacağız' diyecekler? Aksi takdirde bu sarmal devam edip duracak."

"Bu yıl [Teknik Direktör] Mike Elliott ve tasarım grubunun güven tazelemesi için büyük bir yıl." dedi.